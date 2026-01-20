解構古天樂長紅之謎 《東周刊》獨家爆高人佈強力風水陣 出動熱水壺、金鐘催谷事業

古天樂除了是位成功的演員，近年更創立電影公司「天下一」，成為娛樂大亨。他投資製作的電影如《明日戰記》、《九龍城寨之圍城》等均叫好叫座。最新一期《東周刊》獨家爆古天樂的成功除了靠努力，原來他有位隱世大師苗師傅為其佈風水局。最近，古天樂擔任總監製兼主演的電影《尋秦記》勢如破竹，票房屢創佳績，《東周刊》獨家直擊古天樂辦公室及大宅內多個威力強大的風水陣。

古天樂大宅擺強力風水陣

據玄學家區仲德分析，古天樂於貝沙灣大宅擺放了強力風水陣，能盡取南北靈氣，為他凝聚財運與聲望，助事業更上一層樓。區仲德接受《東周刊》訪問表示︰「已進入下元九運第三年，玄空氣運稱為『木火龍神局』，氣場已聚。這個『群龍巨馬』的風水陣，能迎接南山地運，盡取北水靈氣，增聚古天樂的個人財運及聲望，事業更上一層樓。」

相關閱讀：古天樂談做電影辛酸：香港市場不足以歸本 唔想「部部蝕」想盡辦法 冀為香港影壇換血定下死線

熱水壺助事業蒸蒸日上

除了家居，古天樂在灣仔和觀塘的公司亦有玄機。古天樂位於灣仔的公司門口擺設了「八龍六馬」，構成「天龍地驛陣」，寓意天地合一，運轉乾坤，有助財源廣進；觀塘公司則以「大馬配一群小馬」的佈局，利用九運屬火（馬年）的特性，催旺其才華與事業地位。然而，最引人注目的，是其辦公室內部兩個奇趣的風水局。其中一個名為「滾水蒸馬發財陣」，是在四條大水柱前，將五隻金馬分別放在五個打開蓋的熱水壺上，取其「蒸蒸日上、馬上發財」之意。區仲德解釋，此陣水主財，火主馬，形成水火既濟的格局，寓意糧草充足，財源不絕，尤其對應2026丙午火馬年，有助事業大功告成。

相關閱讀：電影評論學會大獎2025丨完整得獎名單 古天樂廖子妤膺影帝影后 《私家偵探》連奪兩大獎成贏家

辦公室放金色時鐘消煞增運

另一個更為奇特的風水局，是在辦公室不同角落放置金色時鐘，構成「鎮煞轉運金鐘陣」。此陣法據說能運轉時空，改善氣場，達到消煞增運、趨吉避凶的效果。對於《尋秦記》這部歷經波折、耗資巨大的電影來說，這個陣法被認為有極大的幫助。從《尋秦記》上映後，無論在港澳還是內地市場，票房均勢如破竹，口碑載道，似乎印證了這些風水佈局的非凡威力。

相關閱讀：「古天樂恩人」兒子貼錢打工 街頭豪派大疊銀紙 曾獲富爸爸擲億元力捧撈極唔紅