電影評論學會大獎2025丨完整得獎名單 古天樂廖子妤膺影帝影后 《私家偵探》連奪兩大獎成贏家

第三十二屆《香港電影評論學會大獎》經歷了七小時激烈討論及三輪投票，今日公佈五項大獎及六部推薦電影。古天樂憑《私家偵探》首度榮登「最佳男主角」，「最佳女主角」則由廖子妤憑《像我這樣的愛情》同樣首度稱后。李子俊、周汶儒憑《私家偵探》奪「最佳導演獎」、《UFO離奇命案》奪「最佳編劇獎」，至於「最佳電影」則由1《再見UFO》獲得。

古天樂《私家偵探》演繹獲多數評審讚賞

一如往年，今年影帝、影后的競爭激烈，古天樂在《私家偵探》演繹層次豐富，感情細膩，獲多數評審讚賞，力壓《捕風追影》梁家輝、《像我這樣的愛情》陳家樂、《UFO離奇命案》陳湛文與及《不赦之罪》歐鎮灝。影后的討論相當熾熱，入圍第三輪投票的女演員旗鼓相當，票數接近，經過再三投票表決及淘汰得票最低者，最終由《像我這樣的愛情》飾演腦麻痺患者的廖子妤以些微票數力壓《私家偵探》周秀娜、《地母》范冰冰、《醬園弄．懸案》章子怡及《贖夢》陳法拉，首度稱后。

今屆「最佳電影」爭持激烈

香港電影評論學會每年均透過討論配合投票的形式，選出過去一年曾在香港戲院作首輪公開售票放映，並於一星期內上映不少於五場，符合候選標準的香港電影共五十一部。最後重點討論的佳作約有十五部。今屆「最佳電影」爭持激烈，每部電影各有支持者，經過五輪投票表決，最終由梁栢堅執導的《再見UFO》先拔頭籌，以真摯情懷打動人心，奪得大獎。《私家偵探》李子俊、周汶儒，力壓《醬園弄．懸案》陳可辛、韓帥，與及《UFO離奇命案》郭家禧、李振傑，贏得「最佳導演」殊榮，今次是李子俊繼《第八個嫌疑人》後第二度奪得此獎項。「最佳編劇」則由郭家禧、李振傑、何肇康、蔡嘉桁合編的《UFO離奇命案》脫穎而出，擊敗《女孩》舒淇、《捕風追影》楊子等，憑荒誕幽默的創意勇奪殊榮。

廖子妤首獲「最佳女演員」意義很大

對於首獲「最佳女演員」，廖子妤說：「第一次得到電影評論學會的獎項，意義很大。首先感謝英皇電影楊博士願意投資這部電影，謝謝監製關錦鵬導演以及管東銚小姐。非常感謝小天導演選擇我，謝謝對手陳家樂以及戲裡面的媽媽劉雅麗。阿妹這個角色是我演過眾多角色中難得樂天的角色，希望能將這美好的質地保留下來，成為廖子妤繼續前進的養分。我不會停下來的。」出爐影帝古天樂則說：「2026年開始，再傳來一個好消息，實在太開心！太興奮！多謝香港電影評論學會對我同電影《私家偵探》的肯定，希望大家繼續支持香港好電影!」憑《UFO離奇命案》獲最佳編劇的郭家禧、李振傑、何肇康、蔡嘉桁說：「感謝香港電影評論學會的肯定，能以一套喜劇作品獲得此獎，我們深感珍惜。特別感謝所有台前幕後，在資源有限的情況下仍義無反顧投入創作，讓這部作品得以完成。這份鼓勵，將成為我們繼續創作的動力。」

第三十二屆《香港電影評論學會大獎》完整得獎名單如下：

最佳電影：《再見UFO》

最佳導演：李子俊、周汶儒《私家偵探》

最佳編劇：郭家禧、李振傑、何肇康、蔡嘉桁《UFO離奇命案》

最佳男演員：古天樂《私家偵探》

最佳女演員：廖子妤《像我這樣的愛情》

推薦電影六部（最佳電影以外的推薦獎）：

《UFO離奇命案》

《私家偵探》

《女孩》

《毛家》

《世外》

《捕風追影》