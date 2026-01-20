Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

古天樂影壇大亨有弱點？被問「睇唔睇鹹片」真實反應意想不到  秒變怕醜仔畫面曝光

影視圈
影壇大亨古天樂（古仔）近日為宣傳電影《尋秦記》四出奔波，日前他更破天荒驚喜現身人氣YouTube頻道JFFT的直播節目，與游學修及JFFT四位成員打成一片。鏡頭前的古天樂狀態極佳，全程談笑風生，與一眾年輕人零代溝，更主動發起挑戰，豈料被問到「睇唔睇鹹片」後，竟激發出他絕無僅有的「怕醜男孩」反應，引發全網熱議！

古天樂極玩得

直播期間，貴為影壇大亨的古天樂表現得非常玩得，與在場年輕人氣氛融洽，毫無架子。更主動發起「五秒問問題」挑戰，當JFFT成員們的提問還停留在「近排睇開咩戲？」、「日本動畫睇唔睇？」等安全牌時，渴望刺激的古仔顯然不太滿意，鼓勵大家放膽提問。

古天樂遭突擊問「睇唔睇鹹片」

在古天樂的催化及現場酒精的氛圍下，JFFT成員終於拋開束縛，把握機會問出震撼一擊：「鹹片睇唔睇㗎？」此話一出，全場瞬間起哄，連身經百戰的古天樂也反應不及！他先是驚訝得O嘴大叫一聲：「嘩！」，隨即招架不住，整個人尷尬得彎腰低頭大笑，更一度害羞得直接用手掩面，完全無法直視鏡頭，流露出與平時沉穩形象極大反差的搞笑反應。

古天樂答案出人意表

面對如此露骨的問題，古天樂一邊狂笑，一邊連忙揮手「嗌停」，大喊：「好啦！過咗啦！」，試圖躲避追問。這系列如男孩般的怕醜反應，在他身上可謂絕無僅有，引來網民瘋狂討論，大讚他玩得起、夠貼地。雖然主持人最後不死心再追問一次，古仔依然笑而不答，但其罕見的真情流露，已成為當晚直播的最大亮點。

