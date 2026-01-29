鄧一君爆古天樂重情念舊 力撐獨立電影 憶被楊采妮引薦 惜未圓歌星夢丨獨家

電影版《尋秦記》上映掀起集體回憶，古天樂再演項少龍牽動人心，而鄧一君「李小超」驚喜回歸更添溫度。退隱多年的鄧一君，不僅重現經典角色，更細訴星途上與張國榮、楊采妮及古天樂交織的緣份。採訪：方騫平

電影版《尋秦記》由古天樂總監製兼主演，自上映以來票房報捷，熱話不斷，更掀起劇迷的集體回憶。焦點除了落在項少龍一角之外，當年劇集關鍵人物「李小超」由退隱多年的鄧一君再度飾演。對於26年前的劇作成為回憶殺，鄧一君有感而發：「睇返感覺世界在變，情懷冇變，好嘅戲就係咁簡單咁純粹，總之睇完之後感到開心，有種以前細個睇完賀歲片散場後嘅感覺。」

見證情懷不老

鄧一君更進一步分享，《尋秦記》在他眼中絕非一部香港電影咁簡單，而是跟一班一齊成長在香港的老朋友聚舊：「𠵱家我哋老喇，觀眾都老了，情懷就係咁神奇，好多細節已經唔重要，因為成件事令你懷念，有心嘅香港電影唔知仲有幾多部，感恩仲可以一齊見證。」提到電視劇版《尋秦記》中飾演「連晉／嫪毐」的江華多次解釋拒演電影版，認為昔日角色是無法超越的經典，鄧一君有不同看法：「重拍係非常有意思，票房已經證明一切，證明大家都好想有呢份回憶。」他甚至對未來充滿想像，建議若有第3集，故事可以講古代人坐時光機返來現代之後，在香港發生的故事，「李小超」可能更有發揮。

女兒讚做得好

49歲的鄧一君，9歲開始演出港台教育電視，1994年憑《記得……香蕉成熟時》中「香蕉仔」楊醒波一角獲提名金像獎「最佳新演員獎」，其後於TVB劇《烈火雄心》挑戰演智障少年「劉海寶」，與飾演二哥的古天樂結緣。2004年20多歲已到達演藝生涯高峰，退出娛樂圈轉戰財經與保險領域，他從不後悔轉行，如今已育有一女，為陪伴女兒赴英求學，經常往返兩地。談到這次電影，他分享與家人的溫馨時刻：「由於今次係阿女第一次喺戲院睇我自己嘅演出，所以好難忘。阿女話雖然我戲份少，但都做得好，我聽到都好開心。」

為學業棄夢想

雖然退出娛圈多年，鄧一君坦言戲癮仍在，更首度細談星途中兩段交錯的緣份，成為他演藝路上最珍貴的烙印。他自爆最難忘的往事之一，是當年幾乎踏上歌手之路：「我記得當年楊采妮介紹我畀佢公司EMI認識，雙方都傾過合作，之後張艾嘉又介紹我飛去台灣同滾石唱片傾。如果願意放棄學業，有機會去台灣發展做歌手。」喜歡唱歌的他，唯一感到美中不足的就是從未圓歌手夢。而另一件烙印心底的往事，則與一代巨星張國榮有關：「當年我喺傳媒口中聽到被張國榮睇好『雙古一鄧』（古天樂、古巨基及鄧一君）3位新人，直至1994年第13屆《香港電影金像獎頒獎禮》上佢主動同我傾偈，仲讚我演戲好，雖然當晚我最終攞唔到最佳新演員獎，但能夠認識到一代巨星，真係興奮過攞獎。」這段來自巨星的溫暖鼓勵，至今仍是他生涯中最珍貴的禮物。



當年鄧一君和「玉女」楊采妮拍港台電視單元劇結緣。

7年前鄧一君實現老闆夢，在油麻地開設小店賣車仔麵，古仔第一時間現身撐場。

鄧一君在《烈火雄心》中挑戰演智障少年「劉海寶」，在戲外與古天樂成為好友。

當年UFO電影公司三部重頭戲宣傳海報，鄧一君（中排左），前排有巨星劉嘉玲、梁朝偉、曾志偉、張國榮。

至於與古天樂超過20年的交情，友誼始於多次合作：「當年同古仔、宣萱都好friend，因為一齊拍過《美味天王》、《刑事偵緝檔案IV》，所以建立咗一份友誼。」他更大讚古仔為人念舊而且重感情，並分享關鍵往事：「我最深刻係我2001年曾經自編自導一部獨立電影，當時邀請古仔擔任男主角，佢當時已經好忙好紅，但都應承幫我拍，所以我好感激。我哋更諗過自製戲劇，又齊齊熱愛打機及玩車，所以一直都會保持聯絡。」另外，面對外界關注他外形發福的變化，鄧一君坦然解釋：「之前任職保險時冇刻意注意體態，目的係想建立一個成熟敦厚的外形。直到3年前健康指數唔太好，所以就立心開始keep fit，我由當時最高峰82kg（約180磅）減咗30磅（150磅）。」他多謝大家關心，承諾會好好保養身體。