網約車︱交諮會：發牌數要令市民滿意 「一萬鬆啲」作保守起步點較合適

交通諮詢委員會今午（18日）開會聽取政府簡介網約車服務的擬議規管細節。交諮會主席黃仕進於會後表示，發牌數字要確使出行市民滿意，同時要兼顧道路擠塞問題，又指會上對此雖未有確實數字，但相信會以「一萬鬆啲」作保守起步點較為合適，日後再作動態檢討。

因應市場發展和實際營運情況作動態評估

黃說，現時網約車已成國際趨勢，交諮會歡迎政府由平台、司機及車輛三方面着手，提出網約車規管細節。委員會亦建議政府在規管制度落實後，因應市場發展和實際營運情況進行動態評估，適時檢視需否調整網約車數量，確保網約車與的士共存互補，共同在整個公共交通系統中發揮其輔助角色，滿足乘客需求。

另外，交諮會轄下的交通投訴組於去年第4季共收到11,601宗投訴及建議，數字較前一年同季跌一成。季內有關的士服務的個案有2,759宗，數字按年跌29.2%。有93.9%涉及的士的投訴或建議涉及司機違規行為，包括駕駛行為不當、拒載及濫收車資等。

黃仕進：數千輛網約車未必能滿足市民出行體驗

的士業界曾建議網約車發牌不宜超過數千個，黃提到，會上未有提到發牌的確實數字，但認為數千輛網約車未必能滿足市民出行體驗，同時也不想發太多牌，以免造成通路擠塞，「大家（委員）似乎感覺都係萬鬆啲」。加上有關法例亦將設「人車綁定」的規定，黃表示，委員會相信有關法例生效後，服務時數較少的司機會減少，故建議透過動態評估機制，在新安排落實後檢討網約車的服務水平、對其他交通工具的影響等。

為免部分司機領牌後不提供服務，即俗稱的「殭屍牌」，黃仕進指，有意見提到可設一定的服務時數要求，讓獲發牌的司機恆常提供服務，而初步亦已有部分網約車平台司機有興趣申請。

第三者保險方面，黃稱，會上有意見希望法例生效後、接受申請的階段，保險公司會同步推出相關保險服務，供申請的網約車司機考慮。

記者：伍萬庭

攝影：蘇正謙

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