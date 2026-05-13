Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

網約車︱的士業界倡先推1500個牌試驗 周國強憂產能過剩：兩三千架已經係盡㗎啦!

社會
更新時間：15:17 2026-05-13 HKT
發佈時間：15:17 2026-05-13 HKT

政府日前提交網約車規管附屬法例建議文件，惟仍未交代網約車牌照數量，Uber叫價3萬個，政圈估計介乎1萬至1.5萬個。汽車交通運輸業總工會的士分會主任何志強今早（13日）在電台節目表示，的士是主要的個人化點對點交通服務，認為網約車只屬輔助性質，太多牌照會影響的士生計，指業界贊成牌照數量在1萬個以下，可先推1500個作「試驗性質」的起點，再逐步增加，加上目前的士車隊也有網約服務，相信足以應付乘客需求。

周國強：太多牌會產能過剩 餅仔一定唔夠分

智慧出行聯合商會主席周國強向《星島頭條》表示，有網約平台開價要求3萬個牌照，亦有議員估計需要1萬至2萬個，但強調政府交通政策大方向是由公共交通為主，反問「咁你點解要無端端話幾千架、一萬架咁多呢?」至於發牌上限，他認為「兩三千架已經係盡㗎啦」，又指的士已開始網約化，屆時提供網約服務的運力也一定增加，擔心一下子發太多網約車牌照，會造成產能過剩，「餅仔一定唔夠分」。

指保險牌費難「維皮」 料兼職司機勢轉全職

至於運力計算，政府文件指網約車司機多數兼職，3輛車運力才大致等同一部的士，周國強不同意，指現時兼職的司機將來取得牌照後，「一定係做全職」，因為現時做Uber無成本，但屆時要繳交保險、牌費等，「如果唔做長時間，根本『維唔到皮』」。

他亦批評部分網約平台初期會「燒錢」提供優惠、甚至以低於的士的價格來搶佔市場，意圖透過龐大數量壟斷市場並邊緣化的士業，呼籲外界不要被平台的公關手段蒙騙，以為他們對香港市民或的士業有益。他相信只要政府積極配合的士車隊化及全面網約化發展，當的士服務質素和接單效率提升後，絕對有能力應付全港市民的點對點出行需求，無需過度依賴網約私家車。

運物局：配額不能太少 希望做大個餅

運物局局長陳美寶昨出席立法會交通事務委員會特別會議時提到，有關配額不能太少，否則市民「Call車難」，但亦不能一下子太多，以免對於交通的負荷造成衝擊，希望確保司機能夠「搵到食」，個餅可以「有得分」，個餅亦會越來越大。她強調會動態監管，合適數量並非「死板數字」，有關運力與需求會隨着經濟活動、旅遊業復甦、新發展區落成而動態變化。

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
樂風創辦人周佩賢輕生 疑百億王國陷財困 曾靠「輕資產」發圍 旗艦商廈淪銀主盤
01:53
樂風創辦人周佩賢輕生 疑百億王國陷財困 曾靠「輕資產」發圍 旗艦商廈淪銀主盤
商業創科
15小時前
李修賢轟李泳漢「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父幹 爆李家鼎一生勞碌養施明
李修賢轟李泳漢「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父幹 爆李家鼎一生勞碌養施明
影視圈
18小時前
九龍城43歲女子家中燒炭亡 據悉為樂風集團創辦人周佩賢
01:53
九龍城43歲女子家中燒炭亡 據悉為「楚撚記 」老闆、樂風集團創辦人周佩賢
突發
16小時前
子母®扎根香港營養教育十三載 以微小習慣成就下一代大健康
企業資訊
2026-05-12 08:00 HKT
李泳漢老婆Conny急鎖社交網避風頭？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 錄音流出與大新抱有關
李泳漢老婆Conny急鎖社交網避風頭？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 錄音流出與大新抱有關
影視圈
20小時前
樂風集團證實創辦人周佩賢離世 讚揚生前致力貢獻地產界 訪問曾說「逆市中已盡力」
樂風集團證實創辦人周佩賢離世 讚揚生前致力貢獻地產界 訪問曾說「逆市中已盡力」
商業創科
4小時前
謝霆鋒、張栢芝傳在港世紀會面  扒房影片洩密衝上熱搜  育有兩子被封圈中離婚模範
謝霆鋒、張栢芝傳在港世紀會面  扒房影片洩密衝上熱搜  育有兩子被封圈中離婚模範
影視圈
6小時前
太子花墟超羣餅店5.17結業！屹立近60年 為全港首間西餅店 店員證實：租約期滿
超羣餅店太子花墟店結業！屹立60年 為全港首間西餅店 店員證實：租約期滿
飲食
3小時前
觀塘新商場「三布目Scramble Hill」將開幕！180+商戶進駐 一田/松屋/雲川米線陸續登場
觀塘新商場「三布目Scramble Hill」將開幕！180+商戶進駐 一田/松屋/雲川米線陸續登場
時尚購物
2026-05-12 15:26 HKT
伍仲衡創作《PK之王》諷李泳漢「靠父蔭廢柴」 被網民插冇同理心：鼎爺已好傷心
伍仲衡創作《PK之王》諷李泳漢「靠父蔭廢柴」 被網民插冇同理心：鼎爺已好傷心
影視圈
22分鐘前