網約車︱的士業界倡先推1500個牌試驗 周國強憂產能過剩：兩三千架已經係盡㗎啦!

政府日前提交網約車規管附屬法例建議文件，惟仍未交代網約車牌照數量，Uber叫價3萬個，政圈估計介乎1萬至1.5萬個。汽車交通運輸業總工會的士分會主任何志強今早（13日）在電台節目表示，的士是主要的個人化點對點交通服務，認為網約車只屬輔助性質，太多牌照會影響的士生計，指業界贊成牌照數量在1萬個以下，可先推1500個作「試驗性質」的起點，再逐步增加，加上目前的士車隊也有網約服務，相信足以應付乘客需求。

周國強：太多牌會產能過剩 餅仔一定唔夠分

智慧出行聯合商會主席周國強向《星島頭條》表示，有網約平台開價要求3萬個牌照，亦有議員估計需要1萬至2萬個，但強調政府交通政策大方向是由公共交通為主，反問「咁你點解要無端端話幾千架、一萬架咁多呢?」至於發牌上限，他認為「兩三千架已經係盡㗎啦」，又指的士已開始網約化，屆時提供網約服務的運力也一定增加，擔心一下子發太多網約車牌照，會造成產能過剩，「餅仔一定唔夠分」。

指保險牌費難「維皮」 料兼職司機勢轉全職

至於運力計算，政府文件指網約車司機多數兼職，3輛車運力才大致等同一部的士，周國強不同意，指現時兼職的司機將來取得牌照後，「一定係做全職」，因為現時做Uber無成本，但屆時要繳交保險、牌費等，「如果唔做長時間，根本『維唔到皮』」。

他亦批評部分網約平台初期會「燒錢」提供優惠、甚至以低於的士的價格來搶佔市場，意圖透過龐大數量壟斷市場並邊緣化的士業，呼籲外界不要被平台的公關手段蒙騙，以為他們對香港市民或的士業有益。他相信只要政府積極配合的士車隊化及全面網約化發展，當的士服務質素和接單效率提升後，絕對有能力應付全港市民的點對點出行需求，無需過度依賴網約私家車。

運物局：配額不能太少 希望做大個餅

運物局局長陳美寶昨出席立法會交通事務委員會特別會議時提到，有關配額不能太少，否則市民「Call車難」，但亦不能一下子太多，以免對於交通的負荷造成衝擊，希望確保司機能夠「搵到食」，個餅可以「有得分」，個餅亦會越來越大。她強調會動態監管，合適數量並非「死板數字」，有關運力與需求會隨着經濟活動、旅遊業復甦、新發展區落成而動態變化。