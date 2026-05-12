網約車︱政府傾向不准駛入跨境口岸等禁區 平衡擁車年期防一窩蜂買新車抽牌

政府昨日（11日）提交網約車規管附屬法例建議文件，立法會交通事務委員會今日（12日）舉行特別會議，討論擬議規管細節。有議員關注擁車年期、網約車能否進出口岸等。運輸及物流局局長陳美寶表示，傾向網約車沿用目前私家車做法，不准駛進跨境口岸。她亦指，不希望市民「一窩蜂」去買新車抽網約牌照，故會考慮平衡擁有私家車年期。

設限防「新車落地抽牌」增道路負荷

新社聯譚鎮國指，內地口岸設有網約車上落客區，問當局會否在本港陸路口岸設相關位置。陳美寶表示，本港網約車的本質等同私家車，而香港人多路窄，故傾向沿用目前私家車做法，包括不准駛進跨境口岸。

航運交通界林銘鋒指，有的士業界建議網約車司機擁有私家車年期為3年，陳美寶同意有此擔憂，強調會考慮平衡，也不希望有一群有意從事網約車的人「買新車落地去抽呢個牌」，從而增加本港道路負荷，例如擁有年期太長會窒礙供應，年期太短或引起「一窩蜂」去買新車作營運。

每年檢視營運時數 未達標或釘牌

陳美寶亦提及「內卷」情況，同意「減價戰」、提供補貼等有損業界發展，因此「發牌量唔係無限」。她認為當數字可控時，便能按供求調節，加上網約車一般較咪錶收費高，若收費過低，當局也留有手段對收費作監控或「出手」。

勞聯周小松和選委界何敬康均擔心有司機取得牌照後不積極使用，問到如何清理「雪藏牌」。陳美寶同意「得物無所用」情況有機會發生，故會考慮在附屬法例中加入規定，司機領牌後設每個月平均最低營運時數，例如每月數十程，雖然牌照有效期5年，但會每年檢視司機營運時數，倘數據未達標，會收回牌照。

莊豪鋒倡於網約車熱點「放蛇」

實政圓桌莊豪鋒擔心平台為爭客「內卷」，結果令網約車和的士司機「都做唔到生意，得平台賺錢」。陳美寶表示，當局關注並會研究有何方法能規管收費和手續費。她指，亦可在適當或需要時，在平台牌照條款當中加入規定，令網約車司機得到公平對待，也令向市民提供的服務能受保障。

莊豪鋒亦指，雖然政府提高非法網約車罰則，但認為對於一些慣犯「過去已經犯咗12年法，佢就唔會驚，肆無忌憚」。他建議政府應設立執法密度KPI，例如在網約車熱點「放蛇」，保障合法司機。

陳恒鑌憂重要人物出行資訊遭敵意人士掌握

交通事務委員會主席陳恒鑌總結時表示，議員們均很關注收費，他擔心如外賣平台互相殺價、內卷，希望網約車價錢「盡量唔好低過的士」。他亦關注數據安全，指出行數據在不同國家或地區也是敏感數據，因應國際地緣政治複雜，若本港重要人物出行資訊遭敵意人士掌握，是大有問題。

記者：陳俊豪

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