網約車︱的士業老行尊憂「搶飯碗」：遲早執笠 有司機呻收入少過保安

運輸及物流局今日（11日）向立法會提交規管網約車的附屬法例修訂建議詳情，雖然未有提及準確的發牌數目，但政圈預料至少1萬至1.5萬個。有的士司機憂慮被「搶飯碗」，擔心發牌後生意大跌，更透露行內有不少人蝕本賣車；亦有市民認為有助提升服務質素，「有競爭才有進步。」

的士司機呻收入少過保安

的士司機黃先生表示，現時網約車經營已令的士業界大受影響，直言收入「比保安員仲少」，生意大跌三成，流失大量長途及高質素客人，現時只能做「街客」，擔心日後網約車合法化後生意再度下滑。

不過，他坦言為顧及乘客利益，發牌是「無辦法的辦法」，稱「香港是法治社會，每一件事都要守法，有規範當然好過沒有規範」，維修及保險方面亦能保障乘客安全。他期望政府少量、逐步地發牌，視乎需要調整。他形容網約車出牌後是「各有各競爭」，亦期望的士從業員努力改善形象，「有些乘客覺得的士司機態度不好，希望有競爭有啲改善。」

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運物局今日（11日）向立法會提交規管網約車附屬法例修訂建議詳情。資料圖片

全日僅三四個客 刮花車更蝕住做

71歲、已駕駛的士41年的李先生亦大吐苦水，直言網約車合法化後，的士業「遲早執笠」。現時生意已有影響，行內更有不少人蝕本賣車，「人哋四百幾萬元出架車，𠵱家得返二百幾萬元，（的士）根本無得做」。他透露有時全日僅能接三至四個客人，大部分時間都在等候。以昨天收入約900元為例，扣除400元車租、約200元油費及伙食後，勉強收支平衡；一旦刮花車身，維修費逾1,000元，當日更是「蝕住做」。他大呻「𠵱家每日都搵雞碎咁少，合法咗肯定再影響生意」，又指政府「放生網約車」卻未有協助的士業界，認為會逐步「逼死的士」。

從事的士行業40年的司徒先生表示，雖然現時生意略減，每天收入低於1,000元，但扣除車租300多元及油費100多元後，仍能維持生活，並不擔心網約車合法化影響生意，「打到來就照食」。他認為網約車收費較高，的士仍有一定吸引力，價錢相對實惠。

市民：網約車透明免兜路

市民梁先生認為，網約車提供「點到點」服務，無需在街上找的士，加上定價透明固定，可避免司機「兜路」或收費不清的問題。「有試過坐的士，司機行錯路或者兜遠咗」，相比之下網約車更方便可靠，「有時啲的士司機都未必咁熟路」。

不願出鏡的市民陳先生及黃小姐支持政府發牌予網約車，認為「有競爭先有進步」。參考過往乘車經驗，陳先生坦言網約車服務較優勝，加上間中會有優惠折扣，故相對吸引。他稱曾帶着小朋友乘坐的士，要求司機開慢些、安全至上，但對方認為「坐的士係咁㗎，我哋時間都係賺錢嘅」，加上車上沒有兒童安全帶，相反網約車司機願意聆聽乘客意見，雖然價錢稍高，但「坐一程車咁短時間」，都希望能互相尊重。黃小姐亦表示，曾遇到網約車司機發現她手機沒電，立刻主動提供充電服務。

記者：何姵妤

攝影：何君健

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