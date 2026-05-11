大棋盤︱網約車生態有別 發牌數量須計算實際運力 議員倡至少1萬個起跳

規管網約車爭議纏繞多年，政府去年下定決心立法，先通過訂立規管框架，包括網約車平台、車輛及司機必須領牌等要求；至於備受關注的網約車牌照數目，則留待今年上半年的附屬法例交代，短期內便會揭盅。目前網約車平台與的士業界「叫價」各走極端，由3萬個至3000個不等，但值得留意的是，兩者營運模式和生態有別，網約私家車司機以兼職為主，計算運力時不能簡單地把兩者車輛數目比較。

料政府中間落墨 動態評估和調整

對於發牌數量，港人慣用的Uber主張至少發3萬個，但的士業界擔心被搶飯碗，建議只發3000至5000個。不過發牌太少，根本難以滿足市民出行需求；倘若太多，又可能造成惡性競爭「內卷」，政圈預料政府會中間落墨，設「總量限制」之餘，亦會動態評估和調整。

前交諮會主席張仁良：以仔細數據釐定數目較科學化

政府去年發表的研究報告顯示，本港個人化點對點交通中，的士佔比78%，網約車佔22%，有的士業界認為應按此比例計算，網約車發牌數量應佔的士五分一，即3600個。不過這種計法似乎過於簡單，忽略了網約車司機多屬兼職、賺外快，並非的士「更接更」全職運作，因此即使最終發1萬個網約牌照，但司機不會同時上線，無法確保有足夠運力，倘比現時更難叫車，市民恐怕不會收貨。

據了解，當局其中一個考慮是網約車的實際運力，因網約車和的士的運作模式不同，運力不能相提並論，數輛網約車才等於一部的士，兩者的車輛數字不能直接比較。

去年政府提出網約車規管框架時，當時擔任交諮會主席的張仁良，領導工作小組為政府提供意見。他向筆者表示，當時其中一間主要網絡平台曾提供司機的營運數據，顯示約8成司機都是兼職，當中60至70%每周工作少於20小時，即每日不足3小時；10至15%司機每日工作約6小時。他認為政府應以這些數據去釐定網約牌照數目，較為科學化，並每兩年檢視。

據悉政府近日亦陸續約見立法會議員交流。交通事務委員會主席陳恒鑌指，當局希望透過準確數據，包括的士與網約平台的載客率，推算最終運作時需要多少運力，因此釐定最初牌照數目時需謹慎行事。他個人建議循序漸進，例如由7000至8000個牌照着手，實行一段時間後視乎運作情況動態調整、增減牌照。

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莊豪鋒：初期以約1萬個牌照起步是合適

另一委員莊豪鋒認為，初期以約1萬個牌照起步是合適選擇，因合法化後市民需求亦會增加；而據他了解，政府對定期檢視牌照數目亦持正面態度。至於網約車保險應否看齊的士，莊豪鋒指兩者營運方式非常不同，難以要求投保方面劃一處理，原則應是按照營運時間釐定合乎比例的要求，令大家營運成本拉近，在同一起跑線上競爭。他認為長遠而言，網約平台與的士終須走向合流，平台提供的士作為選擇之一，持牌網約私家車則補充運力及提供多元選擇。

勞工界議員林偉江則指，個人化點對點交通應以的士為主，網約車合法後可用作輔助，應在原有的1.8萬輛的士中取三分一至一半，即約6000至8000輛作總量控制。他又指，應採循序漸進、每半年檢視業界生態，動態擴展或調整。林偉江稱，據他了解目前的士業界雖有不同意見，介乎3000至6000個，「但都係唔超過4位數」。

有政界中人謂，的士業界擔心生計無可厚非，但網約車已是大勢所趨，業界與其固守舊規，不如利用自身牌照、的士車隊等優勢，在新形勢下積極探索新機遇。

聶風