大棋盤｜網約車牌照數目快揭盅 Uber被指拒公開運力數據 議員：第一期只能「開細」

本屆政府推出的士車隊制度，冀提升的士服務質素，惟至今只有約1500輛的士加入，距離3500輛目標仍有大段距離，市民「叫車難」之餘，目前「5支車隊5個app」亦甚為不便。車隊統一叫車平台一直只聞樓梯響，八達通近日終於公布，本月22日推出「Call車易」平台，運物局局長陳美寶期望司機除在街頭接客，亦可透過網約「叫第二飛」。

的士車隊規模未符預期，又面對網約私家車合法化在即，統一平台雖有助生意，但車隊制度的長遠路向仍須持續審視。至於公眾更關注的網約車問題，政府去年下定決心立法，先訂立規管框架，包括網約車服務平台、車輛及司機必須領牌；網約車車齡上限12年等。立法會去年10月通過條例，但最關鍵的網約車牌照數量未拍板，留待今年上半年以附屬法例方式處理。

昨日財委會特別會議上，保險界陳沛良表示，其他國際城市的網約車數目往往是的士幾倍以上，例如上海一輛的士對2.6部網約車，深圳是1：5.9、新加坡是1：4.5，問及政府會否參考。陳美寶指香港有其獨特性，全港9成市民出行使用公交，訂立發牌數字要總量管控，考慮路面承載力、市民叫車體驗等，亦要確保市民不會「call唔到車」。

不少港人慣用的網約車平台Uber，向來主張無限額發牌，但政府早已落閘；Uber本月初再「叫價」至少3萬，並建議引入機制，按市民等車時間自動調整配額。的士業界則是另一個「極端」，有人要求發牌僅1500個，跟的士車隊看齊，但恐怕難以滿足出行需求。

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立法會交通事務委員會主席陳恒鑌表示，據他了解附屬法例草擬進度已七七八八，網約車牌照數目有待最後敲定，相信當局最快本月諮詢議員。他認為網約車牌照數量不應多過或接近的士（即1.8萬輛），因本港有獨特歷史原因及環境，例如的士牌是競投所得，且無年期限制，強調網約車政策應「小步快走」，倘一下子發放太多，會引來惡性競爭。

政府去年發表的研究報告顯示，本港個人化點對點交通中，的士佔比78%，網約車佔22%，強調兩者是共存互補關係。智慧出行聯合商會主席周國強認為，的士是主導、網約車僅輔助，按比例計算，網約車發牌數量應佔的士五分一，即3600個。他擔心倘發牌過多，只會令業界降價競爭「內卷」，甚至影響的士司機生計，最後得益的也不是網約車司機，「只會益晒平台，獨霸舞林，大幅抽佣『壓榨』司機。」

立法會議員何敬康透露，早前與最大網約平台見面，對方提供的網約車運作數據相當少，只得3萬名活躍司機的「大數」，欠缺司機上線鐘數、「人車合一」數目、車輛地區分布等資料，政府獲得的數據亦差無幾，難以有充分數據去科學評估整體市場運力。在此情況下，他估計當局只能保守地訂出牌照數目，以免有太多網約車令市場飽和，「第一期只能開細，無得開大」，屆時再按需求檢視。

不過網約車問題爭拗多年，政府亦花了一年時間研究交通需求，倘最終網約車牌照太少，公眾又是否收貨？議員莊豪鋒認為應以一萬個做起點，在合法化及有保險保障下，市民對網約車需求將日益增加。據他了解，目前市場活躍的網約車數量約1.5萬輛，若發牌量定於一萬個是合適，倘太多的話，日後想收回亦很困難。

他坦言的士業界「點都有聲音」，但發牌數量須滿足市場實際需求，認為往時市民無選擇下才被逼搭的士，網約車合法化只是為市民提供多一種合法出行選擇。

聶風