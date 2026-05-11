網約車｜車輛許可證抽籤分配 可優先考慮指定人士或車輛 擬完成數十次行程方可續期

運物局今日（11日）向立法會提交網約車規管附屬法例修訂建議詳情，雖然網約車牌照數目未揭盅，但當中提到如果運輸署接獲的車輛許可證申請數目超過署長就該輪申請所設定的上限，署長可採用適當的、載於附屬法例中的方法分配車輛許可證，包括抽籤，以及按署長在邀請申請時指明的準則揀選。署長在進行抽籤時，可優先考慮指定類別的人士或車輛，有關安排可讓署長在邀請車輛許可證申請時，按當時情況採用合適的方法分配許可證。

現職Uber司機可優先？莊豪鋒：變相話自己以前「偷雞」犯法

對於現時駕駛Uber或其他網約私家車平台的司機，應否屬於「指定類別人士」，立法會議員莊豪鋒認為，應採用公平抽籤方式，並審核申請者過往駕駛紀錄，以確保獲發牌照的是安全及優質司機，回應社會對網約車服務質素的期望。他反對讓現職網約車司機獲得優先權，「變相話畀人聽，佢以前『偷雞』犯法，而家仲容許佢犯咗法之後有個申請優勢，咁對其他人就唔公平。」

網約車發展令私家車數目大增？政府：或優先考慮現有車主

運物局又指，留意到有意見擔心網約車服務發展會否令現時沒有私家車的人士購入車輛，以申請車輛許可證並投身網約車行業，導致本港私家車數目大量增加，加重道路系統的整體負荷，並影響其他道路使用者，包括每天使用公共交通服務出行的眾多乘客。政府表示，會繼續就此聽取社會各界的意見，並考慮是否可在日後分配車輛許可證時，透過適當的揀選方法處理有關關注，例如優先考慮已擁有私家車一段時間的車主。

網約車引入最低營運要求 例如平均每月完成數十次行程

此外，當局會於附屬法例中訂明車輛許可證的有效期和續期安排。為方便持證車主按期進行年度車輛檢驗，車輛許可證的到期日在可行情況下會與有關車輛的車輛牌照到期日一致；而續牌條件包括車輛必須通過年度檢驗，且車齡在申請續期時不能超過12年。

為令已領取車輛許可證的網約車能夠有效發揮運力以滿足乘客需求，政府建議引入最低營運要求，例如要求網約車須於許可證有效期內完成指定行程數目（如平均每月完成數十次行程），許可證方可獲續期。車輛許可證可獲續期多於一次，但自許可證首次發出日起計，總時長不得超過5年。

政府亦建議於附屬法例中訂明，網約車在提供網約車載客服務時，須在指定位置（例如：車輛前後的玻璃）展示由運輸署發出的明顯標識，以方便市民和執法人員識別有關車輛，保障乘客安全。

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