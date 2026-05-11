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網約車︱Uber：1.5萬牌照數不足應付需求 繁忙時間或「10次叫車、4次失敗」

社會
更新時間：23:25 2026-05-11 HKT
發佈時間：23:25 2026-05-11 HKT

運輸及物流局今日（11日）向立法會提交網約車規管附屬法例修訂建議詳情，雖然未明確提出網約車牌照數目，但政圈盛傳數目將落在1萬至1.5萬個。網約車平台Uber表示，若政府僅批出一萬個牌照配額，將難以應付乘客需求，或導致繁忙時間「10次叫車、4次失敗」，候車時間亦可能增至現時兩倍，車費更有機會上漲七成，並影響逾1.5萬名司機的生計。

Uber：去年逾3萬司機靠網約車維生

Uber認為，1萬至1.5萬的配額並不足以應付香港市民及旅客的現有需求，並可能大幅影響服務體驗。過去一年有逾3萬名司機依靠網約車平台維持生計，若實施配額限制，或代表超過1.5萬名司機將即時失去收入來源，網約車服務供應亦將隨之大幅減少，嚴重影響乘客出行。

Uber強調，靈活的供應正正是網約車服務的核心，低配額將從根本上扭曲此模式。平台數據顯示，香港每日最繁忙與最淡靜時段的需求差距可高達66%，必須依賴靈活的網約車供應，方能有效應對乘客的急升需求。

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