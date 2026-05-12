網約車｜Uber稱牌照不夠或「10次叫車4次失敗、車費漲七成」 陳恒鑌：建基於許多假設

政府擬今年上半年提交附屬法例，第三季邀請平台申請網約車牌照，第四季開放車輛及司機申請，獲准平台於第四季起開展籌備工作。立法會交通事務委員會主席陳恒鑌認為，網約車發牌初期應採取平穩落地的策略，以一萬架以下、約7千至8千個牌照作起步點較合適，為免損害整體交通生態，總發牌數量在現階段不應多於現時全港約1.8萬輛的士的數目。

陳恒鑌今早（12日）在電台節目表示，政府現階段以諮詢文件而非直接提交草案的方式處理屬合適做法，能讓公眾有充分討論空間。

總量限制不應多於1.8萬輛的士

對於社會各界對網約車發牌數目意見分歧。陳恒鑌指出，發牌數量過多可能會令行業出現「內卷」（惡性競爭）並損害生態，但太少又會令市民叫車困難。因此，他建議起步階段一萬架以下以7千至8千輛作為起點，隨後觀察司機上線情況及運力改變再作調整，觀乎現時市民的整體乘車量來看，強調總量限制不應多於1.8萬輛的士。

根據運輸署文件數據，現時網約車每日乘客量約19萬人次，平均每程載客1.67人，每日提供約11.4萬程車。由於約六至七成網約車司機屬每週工作少於20小時的兼職，政府推算約三輛網約車合併的運力，才大致等同一輛每日營運18小時的的士。陳恒鑌認為，有關推算合理。他解釋，網約車模式是司機與指定車輛互相綁定，無法像的士般由不同司機輪班作24小時運作。網約車司機普遍每日只是開工2至3小時，即使較勤力亦大約為6小時，因此整體運力不及的士。

發牌數目需要取得「動態平衡」

對於網約車平台Uber指，目前有逾3萬名司機依賴平台維持生計，若配額僅設於1萬至1.5萬個，在繁忙時間需求差距達66%的情況下，預料每10次叫車將有4次失敗，車費更可能上漲七成。陳恒鑌回應指，「平台有很多不同的假設」，例如假設市面只有網約車而沒有的士，那運力供需已經非常不同，他認為還需兼顧司機具體上線時間、運作模式等實際數據，才可下定論。他認為，平台提及的3萬名司機大多是以兼職為主，認為最終發牌數目需要取得「動態平衡」，並顧及路面能否承受，亦要防止出現「內卷」亂象。

他強調，單靠網約車未必足夠應付需求，但現有的士亦可加入網約平台協助運作，從而為市民提供更多選擇。

至於未來應多久調整一次發牌數目，陳恒鑌指平台獲發牌後，政府便能更準確掌握司機實際上線時間、候車時間及未能叫車的比例等客觀數據。他相信條例會賦權運輸署署長，日後可根據這些實際情況及客觀數據，去考量調整發牌數量。

倡發放至少18000個牌照以維持運力

保險界立法會議員陳沛良在同一節目表示，雖然當局文件未有具體交代發牌數量，但從市場供求及運力換算可見端倪。他指出，現時的士及網約車分別佔整體點對點客運運力的百分之七十八及百分之二十二，而高達八成網約車司機屬兼職性質，每星期營運少於40小時，每日營運時間約4小時。對比每日行駛約18小時的的士，大約需要4架半網約車才能提供一部的士的運力。若要維持現時網約車百分之二十二的運力基礎，他推算政府發出的網約車牌照數量不應少於一萬八千個；若需進一步提升運力至百分之二十五，則可能需要兩萬個牌照。

支持設最低營運要求免浪費牌照資源

就政府擬引入網約車「最低營運要求」，規定車輛需在許可證有效期內完成指定行程數目方可續期，陳沛良對此表示同意。他解釋，由於政府發出的網約車牌照數量有限，設立營運門檻屬合理做法，可確保申請者具備真實的營運意願。他直言不希望有人在取得牌照後卻閒置不用，這不僅會浪費市場運力，亦會對網約車整體的健康發展帶來負面影響。此外，對於車輛許可證續期總時長不超過五年的規定，他認為這能讓政府在推行政策時採取「邊做邊看」的策略，為未來幾年後的政策微調保留空間。



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