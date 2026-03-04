張韋怡告姑仔誹謗 被指私吞兒子教育基金 張：嗰100萬從不在我手上 強調「用自己錢」進修

2007年落選港姐、有TVB「御用宮女」之稱的42歲女藝員張韋怡（Gogo），6年前入稟高等法院控告姑仔潘碧玉（Jade）誹謗，姑仔則作出反申索。案件今於高等法院進行第三日審訊，潘碧玉指張韋怡「私吞家翁給孫子的100萬教育基金」，用作自己報讀北京大學課程費用。張韋怡供稱「我重申嗰100萬從來都唔喺我手上」，她指自己當年從「老爺」手上收到裝有100萬元現金的黑色旅行袋後，她向「老爺」「講多謝」，「一個轉身就交咗去我老公度」，100萬現金是由「我老公數」。至於她到北京讀書進修EMBA課程一事，她力陳「我用自己錢讀書，我媽媽有資助」。

指收到家翁贈款轉身已交丈夫處理

張韋怡在2020年入稟高等法院，指控姑仔潘碧玉（Jade）2020年6月在社交平台並向傳媒透露指：「張韋怡貪慕虛榮」、「貪錢程度令人咋舌」；又指張韋怡向潘父取得100萬元，以作張的兒子Ashton之教育基金，但「轉頭用來供自己到北京讀書」。姑仔則作反申索，指張韋怡事後也誹謗她「操作邪術」置其於死地，「落降頭」、 「養鬼仔」、「把家中觀音像用紅布遮眼」、聘請工人「做好多恐怖嘢，好似對小朋友吐口水」、「多年來係慣犯借欺凌誣捏入門嫂嫂，隔空攻擊兩個哥哥，侵略謀奪利益為實」等。

張今繼續接受潘碧玉代表大律師江小菁之盤問，潘碧玉指張韋怡向潘父取得100萬元，以作張韋怡的兒子Ashton之教育基金，但「轉頭用來供自己到北京讀書」。張韋怡憶述當日潘父拿一個舊式黑色旅行袋給她，內有「一大堆現金」，張接過後向潘父「講多謝」，張力陳當時其「丈夫」潘德鴻（Michael）亦在場。張重申「嗰100萬從來都唔喺我手上」，她指她接過旅行袋後，旅行袋只在她手上僅5分鐘，「一個轉身就交去我老公度」，而100萬元現金則是由「我老公數」。

懷疑姑仔出於妒忌對其家庭「碎片式旁敲側擊」

對於潘碧玉指控張韋怡的誹謗內容提及「（潘碧玉）36歲未婚，未有穩定感情，無正常社交圈子，亦無任何工作經驗，每日只係閒著係屋企盤算」。江小菁問張韋怡「潘碧玉36歲未婚」與其100萬元教育基金有什麼關係，張韋怡回應指：「（潘碧玉）好多時間喺屋企，無拍拖，有好多時間盤算」，張亦推測潘碧玉「妒忌我哋」，不斷向他們一家作出「碎片式旁敲側擊」，其「丈夫」亦曾透過傳媒報道「反擊」，重申「唔好再抹黑我老婆」。

江小菁提及張韋怡曾接受訪問指，「我嚟緊讀書進修打算從商」，她力陳自己沒有動用兒子的100萬元教育基金，「我用自己錢讀書，我媽媽有資助，潘老先生話用自己錢無所謂 」。

案件編號：HCA1500/2020

法庭記者：劉曉曦