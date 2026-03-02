落選港姐張韋怡告姑仔誹謗 出庭供稱姑仔「鬧我係乞兒」 更指對方是導致其流產「殺人兇手」

2007年落選港姐、有TVB「御用宮女」之稱的女藝員張韋怡（Gogo），指其姑仔潘碧玉（Jade）向傳媒並在社交平台惡意抹黑她「貪慕虛榮」，又「私吞家翁給孫子的100萬教育基金」，用作自己報讀北京大學課程。張韋怡入稟高院指姑仔潘碧玉誹謗中傷她，姑仔亦提反申索。張韋怡今午出庭作供，提到「丈夫」一家為「潮州人」，經營「成功的家族生意」，十分重男輕女 ，「丈夫」則是「富二代」；姑仔曾「鬧我係乞兒」，其後她流產在家「完全癲咗」，在庭上直指姑仔是「殺人兇手」。張韋怡：「我打算交俾法庭解決，我哋已經解決唔到，我想法庭幫我完全斷絕依個人對我嘅傷害」。

供稱遭姑仔FB唱衰貪錢在家更各種挑釁

張韋怡（又名Gogo或高高）今午出庭作供，交代2020年6月24日起，其姑仔潘碧玉（又名Jade Poon）在Facebook發文指她「貪慕虛榮」、「貪錢程度令人咋舌」，又把潘父給予張的兒子Ashton之教育基金的100萬元，「轉頭用來供自己到北京讀書」。張韋怡當年隨即連日收到報章記者來電查證，張韋怡丈夫潘德鴻（Michael）向記者澄清，涉案100萬元款項一直在他手上，「如果唔信可以問我老豆，我老婆係俾我個妹抹黑嘅」。

張韋怡憶述涉案事件發生後，「屋企各種挑釁」，「我情緒嗰幾日好激動」。張韋怡形容她一直視與她年紀相若的潘碧玉為家人、朋友，甚至閨密。張指潘碧玉「唔係好多朋友，但我好多朋友，我都唔介意帶佢去玩」，惟「我老公叫我小心啲佢個妹」。

養胎期間胎心停止跳動被潘碧玉舉中止兼拍片

根據網上資料顯示，潘家居於九龍塘8000呎獨立屋，屋內設有電梯。張韋怡2013年起與潘德鴻同居，2014年懷孕期間入住該九龍塘獨立屋養胎，她開始與潘碧玉交心，但其後潘碧玉曾在家大罵她，「鬧我係乞兒」。張韋怡憶述某日「醫生確認我個胎停止心跳」，潘碧玉則向她舉中指，又錄影她情緒激動的模樣。

張韋怡指她當時歇斯底里，「完全癲咗」，亦拿超聲波相片予「老爺」看，並稱「你本來仲有第二個孫」。張韋怡記得當時「我老公見我情緒好差」，便花5.6萬元租住位於尖沙咀K11 ARTUS的服務式公寓，暫時離開潘家那「是非之地」，以免動胎氣。

欲斷絕再遭傷害機會「打算交畀法庭解決」

張韋怡期間與潘碧玉「零溝通」，張韋怡在庭上直指潘碧玉是「殺人兇手」，「我打算交俾法庭解決，我哋已經解決唔到，我想法庭幫我完全斷絕依個人對我嘅傷害」。

張韋怡在法官詢問及被告方盤問下交代「丈夫」家庭背景，「丈夫」一家經營「成功的家族生意」，亦為「潮州人」，十分重男輕女，「大仔大哂」。張簡述其「丈夫」是二房的兒子，當被問到「丈夫」工作時，張回應：「我識佢嘅時候係真係『富二代』，唔係好覺佢番工」。

透露母親來港後曾任職林百欣私家看護及管家

張韋怡另交代其家庭背景，父母從內地來港工作生活，父親為長期病患，患有心臟病、糖尿病、癌症，母親在內地任職牙科醫院護士，1990年來港後任職林百欣家及林建岳家的私家看護及管家，月入2至3萬元。張韋怡指她是「獨生女」，當年「我TVB份糧唔穩定」，故需主力依靠其母親養家。

張韋怡指她2007年參選港姐後落選，其後在TVB工作時收入不穩年薪約6-8萬元不等，月薪約5000至6000元。現時父母均已退休，由她獨自供養父母，她現營運錶行及公關公司等。她重申：「我有好多副業同步進行緊」。

案件編號：HCA1500/2020

法庭記者：劉曉曦