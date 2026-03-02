落選港姐張韋怡稱遭惡意抹黑「貪慕虛榮」兼私吞百萬 興訟告姑仔誹謗 對方反申索並拒道歉

2007年落選港姐、有TVB「御用宮女」之稱的女藝員張韋怡（Gogo），指其姑仔潘碧玉向傳媒及在社交平台惡意抹黑她「貪慕虛榮」，又「私吞家翁給孫子的100萬教育基金」，用作自己報讀北京大學課程。張韋怡在2020年入稟高等法院指姑仔潘碧玉誹謗中傷她，致她名譽掃地，亦因壓力過大而不幸小產，更需尋求精神科醫生的專業協助。雙方均要求對方鄭重道歉，案件今日開審，姑仔一方辯稱她真心相信張韋怡「私吞」100萬元，是作「公正評論」，應獲豁免法律責任。張韋怡一方則指她事後被指誹謗的言論，也只是作出「正當防衛反擊」。

張要求姑仔道歉兼賠468萬

原告為張韋怡（又名Gogo或高高），被告為潘碧玉（又名Jade Poon）。曾擔任「味之天使」「啤梨」的張韋怡，在2020年入稟高等法院，指控姑仔潘碧玉2020年6月在社交平台並向傳媒透露指：「張韋怡貪慕虛榮」、「貪錢程度令人咋舌」；又指張韋怡向潘父取得100萬元，以作張的兒子之教育基金，但「轉頭用來供自己到北京讀書」。張韋怡要求潘碧玉鄭重道歉，另作逾468萬元賠償。

張韋怡稱遭姑仔潘碧玉惡意抹黑「貪慕虛榮」兼私吞百萬。何家豪攝

姑仔反指遭張誹謗落降頭養鬼仔

潘碧玉則指她真心相信張韋怡「私吞」100萬元，涉案言論指明她是道出「鐵一般事實」，故屬法律上的「公正評論」，應獲豁免法律責任。潘碧玉另作出反申索指，張韋怡事後亦「還擊」，誹謗潘碧玉「操作邪術」置其於死地，「落降頭」、「養鬼仔」、「把家中觀音像用紅布遮眼」、聘請工人「做好多恐怖嘢，好似對小朋友吐口水」。

張稱只屬事後「正當防衛反擊」

張韋怡在有關言論中提到潘碧玉「未婚，未有穩定感情，無正常社交圈子，亦無任何工作經驗」，又稱潘是「大話精」，「無中生有」、「歪曲事實」、「倒果為因」、「生安白造」、「爭功推過」、「弄虛作假」、「編造離奇謊言」，「多年來係慣犯借欺凌誣捏入門嫂嫂，隔空攻擊兩個哥哥，侵略謀奪利益為實」，「睜開眼睛講大話」。張韋怡一方則指她只是事後作出「正當防衛反擊」。

是次審訊預期進行10日，張韋怡將於下午出庭作供，原告方其後將傳召張韋怡丈夫潘德鴻、張韋怡母親曾秀英及張韋怡家傭Yvonnie Haze Cristal 出庭作供。

案件編號：HCA1500/2020

法庭記者：劉曉曦