落選港姐張韋怡告姑仔誹謗 供稱與「丈夫」只擺酒無註冊 強調「對婚姻存恐懼」

2007年落選港姐、有TVB「御用宮女」之稱的女藝員張韋怡（Gogo），指其姑仔潘碧玉（Jade）向傳媒和在社交平台惡意抹黑她「貪慕虛榮」，又「私吞家翁給孫子的100萬教育基金」，用作自己報讀北京大學課程。張韋怡入稟高等法院指姑仔潘碧玉誹謗中傷她，姑仔則提反申索。張韋怡庭上作供交代她與丈夫潘德鴻（Michael）2013年拍拖兩三個月後便「見家長」，2014年2月懷孕，而「兩夫婦」在法律上從來沒有結婚，「只有擺酒但沒有結婚 」。張強調她因家庭因素對婚姻存在恐懼，又指「我無同人講過我已經註冊做潘太」。

指姑仔與兄長夫婦打架後曾向兄嫂「落降頭」

張韋怡提過她認識「丈夫」潘德鴻時，潘德鴻是一名「富二代」，「唔係好覺佢番工」。而「丈夫」則曾反駁她說：「唔好以為我唔使返工，我一返公司好多嘢要簽」。按張的認知，其「丈夫」每月有5萬元零用錢，「公司幫佢出糧」 ，潘家家族生意則由大房大仔管理。

2015年「丈夫」家中嚴重不和，矛盾加劇，姑仔潘碧玉（Jade）與潘德鴻（Michael）的兄長William之妻子即「呀嫂」Eva在家打架，其後Jade便向Eva「落降頭」。「老爺」因Jade及Eva打架一事震怒後，張韋怡指「丈夫」根本唔關事，故張韋怡想找潘碧玉（Jade）一起趕走William及Eva兩公婆，「為BB未來打算」。

張韋怡供稱，她當時與姑仔潘碧玉「friend過同Eva」，其「丈夫」亦曾向她稱「我幫我妹，唔會幫人哋老婆」。被告方盤問張韋怡是否認為「趕走Eva，你就可以一家人進駐九龍塘（獨立屋）？」，張韋怡表示不同意，並稱「潘小姐（姑仔潘碧玉）係間屋嘅股東，我只係外人，我只係附和佢，憑咩趕走Eva」。

被告方引述張韋怡當時曾向姑仔潘碧玉傳訊息指，「Michael太被動太蠢啦，佢搞唔掂依種情況（Michael is too passive and stupid to handle to this ）」。張韋怡在庭上解釋，當時潘家不和事件頻生，其「丈夫」曾在兄長William房門外噴上手噴漆，兄弟之間又經常爭產。

曾傳訊感激姑仔替其子「𢱑到禮物」

最後其「老爺」送出鉅款予William與其「丈夫」Michael兩兄弟各自買樓自住，她與Michael便搬到大角咀私人高尚住宅屋苑「帝峯．皇殿」居住。惟張韋怡補充指：「William先係大贏家，買樓搬出去成家立室，又保留到九龍塘（獨立屋）『股份』」。

被告方又引述張韋怡曾傳訊息予姑仔潘碧玉說：「好嘢！又多5萬有19萬啦 」，潘碧玉則回覆張韋怡說：「等遲啲姑姐再𢱑多啲」。張韋怡解釋指，她當年為兒子Ashton存款14萬元，「再多5萬就有19萬」。被告方另展示張韋怡向姑仔潘碧玉傳的訊息：「好消息！老爺送俾Ashton！Rolex 369全新！唔好同Michael講」。

張韋怡解釋其兒子Ashton當時獲贈勞力士手錶，其「丈夫」Michael及兒子Ashton便可兩父子一人一隻勞力士同款手錶。她指當時傳訊息予姑仔潘碧玉只是表示感激，因為「Jade又幫Ashton𢱑到禮物」。

被告方質疑張韋怡當年欲利用潘碧玉（Jade），協助她與其「丈夫」Michael搬回潘家九龍塘獨立屋居住。張韋怡回答說：「我唔認同。我只是傳話角色，我無資格」，她又進一步解釋「我老公唔去溝通，惜字如金」。張韋怡供稱，隨著「老爺」健康惡化，「老爺」便要求她與其「丈夫」Michael兩夫婦長住潘家九龍塘獨立屋。

案件編號：HCA1500/2020

法庭記者：劉曉曦