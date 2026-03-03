張韋怡告姑仔誹謗 曾是交心閨密齊買假名牌手袋 被指貪慕虛榮「買假嘢充撐場面」

2007年落選港姐、有TVB「御用宮女」之稱的42歲女藝員張韋怡（Gogo），6年前入稟高等法院控告姑仔潘碧玉（Jade）誹謗，指對方在社交平台及傳媒公開抹黑她「貪慕虛榮」，並「私吞家翁給孫子的100萬教育基金」，要求姑仔鄭重道歉及賠償逾468萬元。案件今於高等法院進行第二日審訊，張韋怡接受盤問時承認她曾與姑仔一起購買假名牌手袋，姑仔一方直指張韋怡實質便是「貪慕虛榮」，又「買假嘢充撐場面」，「拿假手袋出來用，對記者講『有玩開手袋』」。張即反駁指：「 我！好多個手袋！」 她其後指她經營名牌手袋買賣生意，同時需比較貨品真偽，「如果唔係，我點鑑定（真假手袋），保障我啲客人」。

姑仔反指張韋怡誹謗其養鬼仔

張韋怡（Gogo）在2020年入稟高等法院，指控姑仔潘碧玉2020年6月在社交平台並向傳媒透露指：「張韋怡貪慕虛榮」、「貪錢程度令人咋舌」；又指張韋怡向潘父取得100萬元，以作張的兒子Ashton之教育基金，但「轉頭用來供自己到北京讀書」。姑仔潘碧玉（Jade）則作反申索，指張韋怡也事後「還擊」，誹謗她「操作邪術」置其於死地，「落降頭」、「養鬼仔」、「把家中觀音像用紅布遮眼」、聘請工人「做好多恐怖嘢，好似對小朋友吐口水」；又稱她是「大話精」、「生安白造」、「編造離奇謊言」，「多年來係慣犯借欺凌誣捏入門嫂嫂，隔空攻擊兩個哥哥，侵略謀奪利益為實」。

張韋怡昨日提到她與「老公」潘德鴻（下稱Michael）2013年拍拖兩三個月後便「見家長」，她2014年懷孕後誕下兒子 Ashton，「兩夫婦」在法律上從來沒有結婚，強調兩人「只有擺酒但沒有（註冊）結婚 」。

張稱與姑仔結盟爭取權乃「互相成就」

張韋怡（下稱Gogo）今繼續接受潘碧玉（下稱Jade）的代表大律師江小菁之盤問，Gogo提到「老爺」曾叫Jade幫Gogo的兒子Ashton供教育基金，要求Jade每月供$5000，但Jade則指Gogo老公Michael「仲差我40萬」，Gogo指她「無錢供」，「月月清」。江小菁引述Gogo及Jade之間的WhatsApp對話，指Gogo與Jade結盟爭取權益，當中提到「Michael思緒混亂，唔識得留下為自己爭取權益的文件」，「資深秘書若被換人，改朝換代，好驚所有野被人搶奪」。Gogo解釋Michael欲與Jade結盟爭取權益，但Jade卻要求Michael寫遺囑，把遺產給予Jade，Michael直接拒絕。

Gogo供稱：「你都知我哋無註冊，我要幫我老公諗，啲錢全部都係大房度，當Michael有事時，我作為無結婚嘅另一半，我都要為全家爭取（權益）」。江小菁質疑Gogo只為她與兒子爭取權益，沒有念及「老公」（Michael），Gogo則回應：「我哋三個都一齊，我哋係一個個體，係一個family」。Gogo形容她當時與Jade結盟爭取權益，是「互相成就」，「我哋團結囉，只可以咁講」。江小菁另指Gogo十分希望透過Jade從潘家「攞著數、禮物、財產」，Gogo回答：「我會表示欣然接受」。

承認曾委托姑仔代購4個A貨名牌手袋

江小菁提到Gogo及Jade之間的訊息與買假名牌手袋有關，江小菁直指：「你係買假手袋嘅人！對或不對！」，Gogo多番解釋後指：「我有買過」，但稱是Jade「自編自導自演」，「公開閨密秘密」，聲稱Jade不惜公開她是假手袋賣家，也要揭露Gogo是假名牌手袋買家。Gogo最終指：「我承認有搵Jade幫我買假手袋」，「睇中」Gucci、Chanel、Hermès等名牌手袋。

Gogo承認她曾委托Jade為她購入4個假名牌手袋，她自己另以$3800及$4380在淘寶購入2個Hermès假手袋。但Gogo其後稱：「淘寶個兩個Hermès，佢唔係假袋，係手工定制袋，係無logo嘅」，又指「我俾咗錢無收到貨」。

稱買假貨有助「鑑定（真假手袋），保障我啲客人」

Gogo指她經營「名錶世家」，出售全新及二手名錶及名牌手袋，江小菁指Gogo接受傳媒訪問時稱自己「不嬲有玩開手袋、奢侈品」，直指Gogo「拿假手袋出來用，對記者講『有玩開手袋』」。Gogo直即反駁指：「我！好多個手袋！」，她解釋自己因「貪玩」而購入多個假手袋，但她其後指自己經營名牌手袋買賣生意，同時需比較貨品真偽，「如果唔係，我點鑑定（真假手袋），保障我啲客人」。

江小菁指出Gogo實質便是「貪慕虛榮」，又「買假嘢充撐場面」，Gogo則回應：「我係一個正常嘅人，我有喜怒哀樂⋯⋯」。江小菁亦指Gogo謊話連篇，「根據劇情隨手捏造答案」，Gogo則表示不同意。

案件編號：HCA1500/2020

法庭記者：劉曉曦