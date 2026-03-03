Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張韋怡告姑仔誹謗 張稱遭誣陷請5個工人2個司機 「我只得2個工人1個司機！」、「我無咁幸福」

社會
更新時間：17:50 2026-03-03 HKT
發佈時間：17:50 2026-03-03 HKT

2007年落選港姐、有TVB「御用宮女」之稱的42歲女藝員張韋怡（Gogo），6年前入稟高等法院控告姑仔潘碧玉（Jade）誹謗，姑仔則作出反申索。案件今於高等法院進行第二日審訊，張韋怡接受盤問時姑仔一方在庭上播放錄音，張韋怡在錄音中情緒激動地與「老爺」爭執，指她被誣陷聘請「5個工人2個司機」，但實質只得「2個工人1個司機」，又指「我無咁幸福」。姑仔一方指她「並非咁尊重潘老先生」，以「駁嘴」形式「強烈澄清立場」，張則稱：「我好錫我『老豆』㗎喎，即係潘老先生，依個係冰山一角嘅事 」。

承認丈夫於新界擁有地皮但「300幅誇大咗」

張韋怡今午繼續接受潘碧玉（下稱Jade）的代表大律師江小菁之盤問，江小菁引述報道指「Gogo婚後與夫家10多人住九龍塘8000呎獨立屋，有5個工人2個司機」，張韋怡稱「數字由我老公提供」。而就「兩夫婦」有份開設的「名錶世家」，報道指「婚後張韋怡更獲丈夫投資八位數字，在尖沙咀開設錶行做鐘錶生意，另外跟藝人鄭瑩瑩合資開設內地公關公司」，張韋怡指她在內地沒有公關公司，而「名錶世家」有4位股東，由他們「兩夫婦」連同兩位朋友合資八位數字開設，重申「Michael（丈夫）無俾八位數字」。

報道又指其「丈夫」潘德鴻（Michael）於新界擁有300幅地皮，是位隱形地王。張韋怡則指「無300幅地皮，誇大咗」。江小菁指他們「兩夫婦」開設錶行時曾叫親朋戚友投資，其後每月定期給予回報，張韋怡回應說：「依個我唔清楚，你哋之後問我老公，我負責marketing」。

原告張韋怡（Gogo）的代表大律師林嘉仁。何健勇攝
原告張韋怡（Gogo）的代表大律師林嘉仁。何健勇攝

曾解僱有份向小朋友三文治吐口水的工人

張韋怡指控由Jade聘請的工人「向小朋友的三文治吐口水」，張韋怡當時指「菲傭的僱主是潘小姐（即潘碧玉Jade），由其「丈夫」Michael支薪」，惟她在盤問下「改口」，實情是菲傭由「公司請，公司俾錢」，而該公司股東包括Jade及Michael。江小菁隨即指出：「你夾硬講為『潘小姐是僱主，Michael是俾錢個位』，請你唔好嘗試扭曲事實」。證供亦提到張韋怡解僱了一名有份「吐口水」但其「老爺」十分喜歡的工人Maria。

江小菁在庭上播放錄音，張韋怡在錄音中情緒激動地與「老爺」爭執，「我要抄人咪抄囉！你做咩教化我！依家係佢多嘢講佢多嘢做！無啦啦我做咩要受攻擊先！依個唔係事實呀嘛！唔通我食死貓呀？」。江小菁指張韋怡「並非咁尊重潘老先生」，以「駁嘴」形式「強烈澄清立場」，張則稱：「我好錫我『老豆』㗎喎，即係潘老先生，依個係冰山一角嘅事 」。張韋怡亦指她被誣陷聘請「5個工人2個司機」，但實質只得「2個工人1個司機」，又指「我無咁幸福」。

辯方透露姑仔已修畢法律博士課程並已升讀法學專業證書課程

江小菁提出Jade指控張韋怡的誹謗內容提及「（潘碧玉Jade）36歲未婚，未有穩定感情，無正常社交圈子，亦無任何工作經驗，每日只係閒著係屋企盤算」。江小菁隨即指：「你話36歲未婚，你都未結婚㗎可？」張韋怡回應：「係」。江小菁指出當時潘碧玉Jade已修畢法律博士課程（JD）及升讀法學專業證書（PCLL）課程，有機會成為事務律師或大律師，但張韋怡卻指控Jade是「無業遊民，對地球無貢獻」。張韋怡則指她不知道Jade曾修讀JD或PCLL，但她「當時咁覺得」。案件明續，張韋怡將續接受盤問。

案件編號：HCA1500/2020
法庭記者：劉曉曦

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
伊朗局勢｜美駐沙特大使館疑遭無人機襲擊起火 美軍陣亡人數增至6人｜持續更新
01:15
伊朗局勢｜巴林美國空軍基地受襲 伊朗揚言向通過霍爾木茲海峽船隻開火｜持續更新
即時國際
5小時前
中大醫院骨科仁醫黃詠儀離世 病人悼念「謝謝妳醫好我」 曾往阿富汗海地救援
中大醫院骨科仁醫黃詠儀離世 病人悼念「謝謝妳醫好我」曾往阿富汗海地救援
醫生教室
5小時前
吳安儀社交平台宣佈婚訊。
桌球｜吳安儀15年愛情長跑修成正果 社交平台宣佈婚訊：開始人生新篇章
即時體育
6小時前
香港珠寶展爆驚人搶購潮！阿叔「膠籃頭盔」衝鋒搶貨 網民：昂貴菜市場｜Juicy叮
00:36
香港珠寶展爆驚人搶購潮！阿叔「膠籃頭盔」衝鋒搶貨 網民：昂貴菜市場｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
影視圈
19小時前
70歲「御用道友」麥子雲驚變紙片人外表憔悴 棄影從商成創科董事 將一技術引入香港
70歲「御用道友」麥子雲驚變紙片人外表憔悴 棄影從商成創科董事 將一技術引入香港
影視圈
9小時前
網紅劉馬車踩場大鬧九記！雙語怒罵35分鐘「香港飲食界之恥」 老闆忍火1招K.O. 網民︰打住正義旗號周圍賺流量
網紅劉馬車踩場大鬧九記牛腩！怒罵35分鐘直斥「香港飲食界之恥」 老闆忍火1招K.O.
飲食
4小時前
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
商業創科
2026-03-02 15:28 HKT
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！屬同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！為同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
飲食
2026-03-02 12:17 HKT