張韋怡告姑仔誹謗 張稱遭誣陷請5個工人2個司機 「我只得2個工人1個司機！」、「我無咁幸福」

2007年落選港姐、有TVB「御用宮女」之稱的42歲女藝員張韋怡（Gogo），6年前入稟高等法院控告姑仔潘碧玉（Jade）誹謗，姑仔則作出反申索。案件今於高等法院進行第二日審訊，張韋怡接受盤問時姑仔一方在庭上播放錄音，張韋怡在錄音中情緒激動地與「老爺」爭執，指她被誣陷聘請「5個工人2個司機」，但實質只得「2個工人1個司機」，又指「我無咁幸福」。姑仔一方指她「並非咁尊重潘老先生」，以「駁嘴」形式「強烈澄清立場」，張則稱：「我好錫我『老豆』㗎喎，即係潘老先生，依個係冰山一角嘅事 」。

承認丈夫於新界擁有地皮但「300幅誇大咗」

張韋怡今午繼續接受潘碧玉（下稱Jade）的代表大律師江小菁之盤問，江小菁引述報道指「Gogo婚後與夫家10多人住九龍塘8000呎獨立屋，有5個工人2個司機」，張韋怡稱「數字由我老公提供」。而就「兩夫婦」有份開設的「名錶世家」，報道指「婚後張韋怡更獲丈夫投資八位數字，在尖沙咀開設錶行做鐘錶生意，另外跟藝人鄭瑩瑩合資開設內地公關公司」，張韋怡指她在內地沒有公關公司，而「名錶世家」有4位股東，由他們「兩夫婦」連同兩位朋友合資八位數字開設，重申「Michael（丈夫）無俾八位數字」。

報道又指其「丈夫」潘德鴻（Michael）於新界擁有300幅地皮，是位隱形地王。張韋怡則指「無300幅地皮，誇大咗」。江小菁指他們「兩夫婦」開設錶行時曾叫親朋戚友投資，其後每月定期給予回報，張韋怡回應說：「依個我唔清楚，你哋之後問我老公，我負責marketing」。

原告張韋怡（Gogo）的代表大律師林嘉仁。何健勇攝

曾解僱有份向小朋友三文治吐口水的工人

張韋怡指控由Jade聘請的工人「向小朋友的三文治吐口水」，張韋怡當時指「菲傭的僱主是潘小姐（即潘碧玉Jade），由其「丈夫」Michael支薪」，惟她在盤問下「改口」，實情是菲傭由「公司請，公司俾錢」，而該公司股東包括Jade及Michael。江小菁隨即指出：「你夾硬講為『潘小姐是僱主，Michael是俾錢個位』，請你唔好嘗試扭曲事實」。證供亦提到張韋怡解僱了一名有份「吐口水」但其「老爺」十分喜歡的工人Maria。

江小菁在庭上播放錄音，張韋怡在錄音中情緒激動地與「老爺」爭執，「我要抄人咪抄囉！你做咩教化我！依家係佢多嘢講佢多嘢做！無啦啦我做咩要受攻擊先！依個唔係事實呀嘛！唔通我食死貓呀？」。江小菁指張韋怡「並非咁尊重潘老先生」，以「駁嘴」形式「強烈澄清立場」，張則稱：「我好錫我『老豆』㗎喎，即係潘老先生，依個係冰山一角嘅事 」。張韋怡亦指她被誣陷聘請「5個工人2個司機」，但實質只得「2個工人1個司機」，又指「我無咁幸福」。

辯方透露姑仔已修畢法律博士課程並已升讀法學專業證書課程

江小菁提出Jade指控張韋怡的誹謗內容提及「（潘碧玉Jade）36歲未婚，未有穩定感情，無正常社交圈子，亦無任何工作經驗，每日只係閒著係屋企盤算」。江小菁隨即指：「你話36歲未婚，你都未結婚㗎可？」張韋怡回應：「係」。江小菁指出當時潘碧玉Jade已修畢法律博士課程（JD）及升讀法學專業證書（PCLL）課程，有機會成為事務律師或大律師，但張韋怡卻指控Jade是「無業遊民，對地球無貢獻」。張韋怡則指她不知道Jade曾修讀JD或PCLL，但她「當時咁覺得」。案件明續，張韋怡將續接受盤問。

案件編號：HCA1500/2020

法庭記者：劉曉曦