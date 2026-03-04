張韋怡告姑仔誹謗 供稱遭夫酒後家暴 「耳膜穿咗三分一」致半永久弱聽 曾嘗試自殺

2007年落選港姐、有TVB「御用宮女」之稱的42歲女藝員張韋怡（Gogo）告姑仔潘碧玉（Jade）誹謗案，今午於高等法院續審。張韋怡承認沒有註冊結婚的「丈夫」潘德鴻「飲完酒就會郁手郁腳」，她曾被打耳光，「耳膜穿咗三分之一」，導致半永久弱聽，又曾被扔爛手機。她指出「依單誹謗好悔辱」，「我委屈到爆啦，我人生好委屈啦」，故曾在「丈夫」及兒子面前手持某些物件嘗試自殺。

曾遭家暴打穿耳膜致半永久弱聽

張韋怡繼續接受潘碧玉代表大律師江小菁之盤問，張提到她2007年參選港姐，落選後修讀半年藝員訓練班，曾出席李珊珊生日派對，而她當時「唔煙唔酒」，她其後在2013年與前男友分開後才開始「學識飲酒」。她承認與她沒有註冊結婚的「丈夫」潘德鴻（Michael）經常飲酒，江小菁引述訊息紀錄指，張韋怡曾指其夫「不忠」，江問張「不忠」是否指潘德鴻有外遇或捉姦在床，張則指「無」，「不忠對我來講喺夜生活過於頻繁」。

江小菁指出潘德鴻酒後會家暴，張韋怡回應：「是的」，「佢飲完酒就會郁手郁腳」。張提及她曾在丈夫醉酒後被打耳光，「耳膜穿咗三分之一」，導致半永久弱聽。張亦指丈夫「有一次飲醉酒，扔爛我電話，好嚴重嘅爛」。

不停有女人公然勾搭丈夫挑釁示威

張又曾指她過往不斷「俾啲女人不停挑釁示威」，「沒有這些經歷，誰會出去工作自強」。張在庭上解釋指：「有女人WeChat DM我講一啲嘢」，江問及詳情時，張稱：「我可唔可以唔講」，最終道出「用英文鬧我八婆」。張提及「女人不停挑釁示威」的事件包括，她曾在公開場合目睹「有女人擺我老公隻手喺佢胸部，唔係我老公主動，係我面前嗲呀攬呀⋯⋯不停有啲咁嘅情況 」。

江小菁向張韋怡指「作為一個女性，經過不愉快事件，如果身邊伴侶酒後施暴，你知佢去飲酒個時，其實你會驚，因為你唔知佢幾時會嚟料」。張回應指：「一開始拍拖會（驚），但兩夫妻經過磨合後，知道佢飲酒後由佢自己瞓就無事」，而其「丈夫」「打咗我一巴耳仔」後，「丈夫」便寫下承諾書，承諾不再對張施暴。而張韋怡遭受家暴後，曾因如瘀傷等皮外傷，到養和醫院求醫，另因聽力有問題，再去仁安醫院求醫。

遭姑仔怪責每次夫婦齟齬便為難潘父

江小菁引述姑仔潘碧玉（Jade）對張韋怡傳送的訊息：「你同Michael嘅嘢，我無懷疑真定假，但你同Michael嗌交，關潘家咩事，點解你每次同Michael嗌交，你同你呀媽就去搵潘老先生，次次極大反應，大叫大嗌」，「Michael對你差，無理由你要對潘老先生差，佢係一個周身病嘅老人家，所有嘢喺佢後生個時捱番嚟⋯⋯你自己諗下你有幾多次係咁」。

潘碧玉又曾稱：「我會唔會真係唔鍾意你，要欺負你」，「咁點解我要幫你，叫你番嚟（九龍塘獨立屋）住，攞間BB房俾BB（張韋怡的兒子Ashton），我有咩著數？」，「紫微斗數指我下年可能嫁得出，我走好過你哋走啦，哈哈」。江小菁提到潘家九龍塘獨立屋有6層樓加天台，當時只有潘老先生、潘碧玉及張韋怡一家三口共5人居住，相信該九龍塘獨立屋「絕對容納到5個人」。

相關新聞：

落選港姐張韋怡稱遭惡意抹黑「貪慕虛榮」兼私吞百萬 興訟告姑仔誹謗 對方反申索並拒道歉

落選港姐張韋怡告姑仔誹謗 出庭供稱姑仔「鬧我係乞兒」 更指對方是導致其流產「殺人兇手」

張韋怡告姑仔誹謗 曾是交心閨密齊買假名牌手袋 被指貪慕虛榮「買假嘢充撐場面」

張韋怡告姑仔誹謗 被指私吞兒子教育基金 張：嗰100萬從不在我手上 強調「用自己錢」進修

張解釋只與潘父傾偈並無衝突

張韋怡向潘碧玉說：「佢個仔打人！倒果為因！次次問完當無事。如果我唔尊重老人家，就會好似（阿嫂）Eva咁叫小朋友遠離佢啦」。潘碧玉向張韋怡稱：「我無理由嗌交，我想小朋友（張韋怡的兒子Ashton）有個完整家庭，我想我呀哥（潘德鴻Michael）有個好老婆，幫手提點下佢。

張韋怡閱畢上述訊息內容後指，「我同潘老先生無衝突，傾下偈啫」。張指潘碧玉當時只是「自言自語」，她們在對話中「各說各話」。

拒認曾稱與子同死惟認曾嘗自殺

江小菁指出，張韋怡曾在九龍塘獨立屋內手持剪刀指向兒子Ashton，並稱「兩母子一齊死」，張韋怡回答：「無」。江又指張韋怡曾稱「攬住個仔一齊跳樓」，張韋怡回應：「無可能」。當江指出張韋怡曾嘗試自殺時，張便答：「係」。

張解釋指「依單誹謗好悔辱，我同我老公講，『我好委屈，我受夠啦』，『我委屈到爆啦，我人生好委屈啦』」，之後她在「丈夫」及兒子面前手持某些物件嘗試自殺。

張韋怡作供完畢，張韋怡「丈夫」潘德鴻（Michael）明將出庭作供。

案件編號：HCA1500/2020

法庭記者：劉曉曦