宏福苑安置｜如「釘子戶」堅拒收購 黃偉綸：將面臨更多困難 「現實個單位都已經賣唔到」

宏福苑安置︱政府昨日公布大埔宏福苑長遠居住安排方案，決定以現金或「樓換樓」方式，向宏福苑受災的1736個單位的業主收購業權，估計需補貼40億元公帑，但方案並不包括宏志閣。身兼應急住宿安排工作組組長的財政司副司長黃偉綸強調，今次方案是特殊安排，最重要是讓居民「有得揀」，相信不會構成先例。他又直言如有業主最終不接受收購，將會面對更多的困難。

宏福苑安置︱政府：收購價比預估高 展現支持居民的態度

黃偉綸今早（22日）在電台節目表示，方案是「情、理、法」兼備，以情為優先考慮，以及讓居民有得選擇，收購宏福苑7幢受影響樓宇所有單位的業權，已補地價的單位，收購價為每平方呎10,500元，未補地價的單位，收購價則為每平方呎8,000元。他認為收購價比原本測量師學會估算高，是人性化的體現，展現支持居民的態度，強調須讓居民有能力購買面積相若的居屋單位，亦可以選擇「樓換樓」，涵蓋十個項目。他舉例指，大埔頌雅路西項目呎價近7000元，相信居民有能力購買，剩餘的錢可用於裝修，認為這是一個適切的安排。

原址重建時間太長 過渡安排會很複雜

黃偉綸解釋為何不考慮原址重建，因重建時間太長，原先估計要至少9至10年，但早前在立法會曾作討論，有對法律熟悉的議員認為估計用3年時間處理業權問題已過於樂觀，居民或需長時間等待，過渡安排會很複雜。他認為居民若在其他區居住10年後，亦可能已經產生感情，因此經仔細考慮後，覺得原址重建並不適當。另外復修方案，亦不符合成本效益。

他指，宏福苑火災受影響的住戶規模大和深，其實是前所未有，政府如果不介入，基本上居民在單位多年來的投資會化為烏有，今次是特殊安排，相信不會構成先例。

政府昨日透露，有約9%居民不接受原址重建以外方案，連同這批人士，共計12%人士不接受收購業權。被問及如果仍有居民到了8月31日的限期後，仍堅持不賣業權該如何處理，黃偉綸指會繼續溝通，了解業主具體有什麼意願和考慮，已多次重申現時方案屬人性化安排，業主可能有自己的考慮。他指8月31日特殊安排停止，這是一個嚴肅的說法，若業主到時仍不接受，相信他們會面對更多的困難：「我坦白講，其實嗰個單位係賣唔到嘅，現實我諗好難。最終有冇呢？我唔敢完全咁講，但如果有，會係咩價錢呢？呢個我諗就係佢自己要考量嘅嘢。」

最大困難是如何平衡公帑運用

被問及政府在制訂長遠住宿安排方案時，遇到最大的障礙和困難是什麼，黃偉綸表示在於如何平衡公帑的運用。他指僅靠社會捐助的44億元「大埔宏福苑援助基金」並不足夠，政府仍需適度投入資源，同時確保能有效幫助居民，這些平衡工作並不容易。至於政府預計需補貼40億元公帑是否合適，將於明天在立法會的房屋事務委員會會議上進行討論。

黃偉綸進一步解釋，目前的「特設銷售計劃」及收購業權方案，並未對宏志閣業主開放，原因有二。首先，宏志閣未受大火影響，且在不同場合中，不少業主都表示希望能夠返回居住；其次，政府必須尊重私有產權。在這些前提下，若將宏志閣納入收購業權方案，最終可能僅能購入零星的少數單位，對解決大廈公契、公共空間、地契等問題並無實際幫助，不是明智的做法。不過，如果宏志閣業主能達成較大共識，願意出售業權，政府也不排除探討收購業權的可能性。

至於有否具體界線，黃偉綸認為至少要有一半業主同意才有條件展開討論，但若要真的納入收購計劃內，門檻會更高。

「解說專隊」3.2始投入運作 居民需提防有人假冒

房屋局局長何永賢在同一節目上表示，由3月2日開始由跨部門組建一支約100人的「解說專隊」，將透過現有「一戶一社工」機制的轉介，安排逐一上門接觸居民，針對性對因應每戶的不同情況進行講解，同時設查詢熱線，預計於3月2日左右正式投入運作。考慮到不少宏福苑居民目前暫住於過渡性房屋或中轉房屋，政府亦會在上述地點特別增設專門的諮詢櫃位，讓居民獲得資訊。

黃偉綸強調，「解說專隊」由3月2日起才提供服務，提醒居民小心，若這兩天收到電話自稱是「解說專隊」，「一定是假的」，而「解說專隊」是由「一戶一社工」轉介，同時會穿着制服及有工作證。

