宏福苑安置｜業主拒收購如何處理？ 黃偉綸 : 非強制性 暫無意立法迫賣樓

財政司副司長黃偉綸今日（21日 )舉行記者會，公布大埔宏福苑長遠居住安排方案。黃偉綸公布，政府會收購受火災影響的7座大廈，會向未補價單位業主，提供實用面積每呎8,000元收購價，已補地價單位則每呎10,500元收購算。他表示，如果全部收購成功，收購成本將涉68億元。黃偉綸強調，收購方案「不具備任何強制性」，「建議居民接受，係相當有吸引力。」

已提高收購價 不存在大石砸死蟹

黃偉綸表示，目前大埔宏福園援助基金可供作此用途的金額約為28億元，因此政府要用公帑補貼才做到，政府動用額外公帑的做法，在立法會辯論中獲得多數議員支持。關於收購價，他強調定價不僅出於情理，更考慮到能協助受災家庭長遠安置。他舉例，以大埔頌雅路西的項目預計2029年落成，呎價很可能接近約7000元，政府提出的收購價每平方呎8000元，高出約1000元。如果以宏福苑一個400多呎單位計，收購的價錢可能會多出40多萬元，這些錢能夠協助居民搬遷或裝修需要。

他強調，今次火災影響規模及對住戶的衝擊前所未見，因此採取的安置方案屬「特別中的特別」安排，不會構成先例。政府在平衡多方需要後，認為這是審慎運用公帑的方式。

他強調，有關物業是私產，政府會建議他們認真考慮方案。「如果再長遠我哋再睇，眼前係你情我願，並不存在大石砸死蟹，但個方案有佢優惠實際地方，盼望佢地認真考慮啦。」

黃偉綸又稱，雖然社會上曾有人建議政府以立法手段收回物業，但他認為目前這並非政府的焦點。他強調，香港社會非常尊重私有產權，使用強制手段通常只適用於非常獨特的情況。目前的法例主要針對發展或重建項目，而宏福苑的情況並不相同，政府當前方案的核心目標是希望幫助居民盡快解決長遠的居住需要。

問及會否再次進行問卷調查或透過其他方式諮詢每一位居民的意見。黃偉綸表示，政府的解說團隊會逐一與受災戶進行溝通。但他特別澄清，此次提出的方案並非一份用來廣泛諮詢的建議，而是政府審慎考量各項因素後，制定出的一個嚴肅認真的方案。他解釋「如果政府的立場是方案仍可能改變，今天就無須召集大家來談。」盼望業主們能認真考慮。