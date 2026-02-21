宏福苑安置｜何永賢：「特設銷售計劃」提供3900個單位 業主6.30前簽定臨約將優先揀樓

政府今日(21日)公布宏福苑安排方案。根據方案，政府將收購宏福苑的業權，收購價格分為兩類：已補地價的單位，收購價為每平方呎10,500元（以實用面積計算）；未補地價的單位，收購價則為每平方呎8,000元。

房屋局局長何永賢表示，業主向政府出售業權後，可收到一筆現金金額。業主在收取現金後，可自由運用該筆資金，如在私人市場購買心儀單位，或在「白居二」等房屋計劃中購買單位。此外，政府將設立一個「特設銷售計劃」，提供多個項目供業主選擇，當中包括居屋項目及房協項目。考慮到部分業主可能不希望處理大額現金，而是希望直接更換居所，政府亦會提供「以樓換樓」的安排。

特設銷售計劃將提供約3,900個單位

何永賢表示，特設銷售計劃將提供約3,900個單位，共有10個項目，最快可供業主入伙的是九龍灣盛緻苑，今年年尾可入伙，其他分別在2027、2028年。她相信收購價足以應付居民選擇大部分項目。若業主心儀市區核心地段的項目（如啟德），或設備較齊全但價格稍高的房協單位，則可能需要選擇面積較小的單位，或自行補貼部分差價。

若選擇業主「以樓換樓」將獲發「換樓券」

何永賢表示，業主若選擇「以樓換樓」，將獲發一張「換樓券」，其價值等同其於宏福苑的原物業價值。業主可持券在特設銷售計劃中選購單位。若選擇面積較小的單位，餘額將以現金退還；若選擇面積較大的單位，則需自行補貼差價。業主需留意決定日期。特設銷售計劃的申請期預計於8月31日截止。為確保資源有效運用，未被選擇的單位將重新開放予其他有意購買的市民。

特設銷售計劃申請期於8.31截止

她指出，於6月30日或之前決定並簽訂臨時買賣合約的業主，將是第一批揀樓。如同屬第一批，將以抽籤形式決定揀樓次序。於7月1日至8月31日期間決定的業主，將列為第二批，待第一批次業主完成揀樓後方可選購。

何永賢表示，考慮到宏福苑樓齡逾40年，大部分單位已過禁售期，政府將解除相關資助出售單位的禁售期限制。但若業主日後需在公開市場轉售單位，則必須補足地價。

另外，勞福局、民青局、保安局、房屋局及發展局將派100人組成「解說專隊」，於3月初起，經「一戶一社工」轉介後，向居民解說長遠房屋安排。

