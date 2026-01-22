Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

南丫海難死因│官指要求海事處驗船主任年檢時留意到缺少水密門屬「不切實際」 家屬當場拍枱泄憤拉隊離席

社會
更新時間：13:59 2026-01-22 HKT
發佈時間：13:59 2026-01-22 HKT

南丫海難死因裁決第二日，死因庭昨裁定39名遇難者「非法被殺」，死因均為淹死、創傷性窒息及身體多處創傷致死。死因裁判官周慧珠今早就不同議題作分析時指，財利前繪圖員多次計錯「南丫四號」破艙穩定性數據，惟財利及海事處均沒有發覺，認為財利沒有釐清員工之間的職責，導致部門間互相卸責。另指，家屬要求海事處驗船主任在年檢時留意到缺少水密門屬「不切實際」，家屬聞言當場拍枱泄憤，並拉隊離席。

繪圖員計錯數又發現圖則有問題但依賴西班牙籍上司處理

周官今早就次項聚焦議題作分析，即財利前繪圖員張福初在計算破艙穩定性出錯時有否推卸責任。周官提及，財利分別在1996年、1998年及2005年，三度錯誤計算「南丫四號」的破艙穩定性。根據海事處的「船總長度一成」規則，當尾艙的長度不足船總長度的一成，在計算破艙穩定性時，理應與鄰艙合併計算，不應分開計算，惟財利錯誤地將船尾的舵機房及油箱房分開計算。

周官引述財利前繪圖員張福初在獨立調查委員會的供詞，在1996年受上司西班牙籍工程師JA Leizaola指示，為「南丫四號」負責製作穩定性計算書，惟承認當時沒有實地考察「南丫四號」，亦忘記沿用「船總長度一成」規則。張福初另認為圖則有不清晰之處，惟並沒有向上司查問，任由問題存在，並將錯誤的計算書交予JA Leizaola 及海事處審批。

死因裁判官周慧珠。
死因裁判官周慧珠。
家屬不滿裁決中內容，當場拍枱離席。劉駿軒攝
家屬不滿裁決中內容，當場拍枱離席。劉駿軒攝
南丫海難帶走39條人命。資料圖片
南丫海難帶走39條人命。資料圖片

西班牙籍上司稱不負責監督及設計圖則官指卸責

周官引述JA Leizaola委員會的供詞，指自己僅負責行政工作及計算船隻成本，無參與監督、設計船隻圖則等工作，亦沒有參與「南丫四號」的建造過程，由張福初負責檢查「南丫四號」的圖則及數據。羅愕瑩庭上證供，不同意JA Leizaola僅負責行政工作，理應接替前工程部經理張泉佑的工作，即負責審核數據，更表示JA Leizaola有船舶工程學位，理應有專業知識。

周官直指，不接納JA Leizaola僅負責行政工作的角色，同意海事處及財利的陳詞，形容JA Leizaola企圖減輕及降低自己的角色，以避免承擔責任。周官提及，JA Leizaola指示張福初計算穩定性，其角色明顯是有監督的責任，故認為JA Leizaola才是「有意無意地」將責任推卸予他人。周官另稱，張在首次計算穩定性時出錯，導致及後兩次的穩定性都出錯，但上司及海事處均沒有發現。張依賴外部的檢查，而財利沒有釐清員工之間的職責，導致部門之間互相卸責。

研訊環繞6個聚焦議題

是次研訊主要環繞6個聚焦議題，包括負責建造「南丫四號」的財利是否漏裝水密門、財利前繪圖員張福初在計算破艙穩定性出錯時有否推卸責任、港九小輪「海泰號」船頭是否有加裝鋼片、「南丫四號」圍板的高度是否低於標準、海事處檢查「南丫四號」艙壁有否按規定進行年檢或兩年檢、及涉事海員有否超時工作。

本案由死因裁判官周慧珠主理，死因研訊主任由李希哲代表，39名遇難者一併展開研訊，不設陪審團；有利害關係方為海事處、經營「海泰號」的港九小輪控股有限公司、分別負責建造及經營「南丫四號」的財利船廠、香港電燈有限公司。

39名遇難者為區曉霖、鄔寶甜、張月媚、許嘉偉、李瑞蘭、郭亮瑩、蘇貴媛、林日、司徒英、伍彩霞、郭文曦、張頌軒、徐蓮好、王惠娥、林基玉、比索志豪、梁頌彩、易慧、黃麗珍、黎翠玉、徐志偉、陳敏盈、陳榮基、鄭燕蘭、劉靜嵐、梁家杰、李詠梅、甄子祈、古文昌、趙少琼、林蔚懿、胡毓芬、傅玉靈、林嘉敏、劉文麗、陳巧鑾、鄭先鑫、何黃佩蘭、徐凱盈。當中包含8名兒童，他們於2012年10月1日晚上，在南丫島對開海域被淹死。

案件編號：CCDI-1075-1113/2012(MC)
法庭記者：黃巧兒

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
社會
8小時前
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
01:51
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
社會
18小時前
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-21 14:20 HKT
大棋盤即時｜火災問責須視乎調查結果 消息：高官換馬另有玄機
大棋盤即時｜火災問責須視乎調查結果 消息：高官換馬另有玄機
政情
1小時前
日本製電視最後堡壘失守 中資全面承接Sony及BRAVIA 盤點5大日企退場
01:25
日本製電視最後堡壘失守 中資全面承接Sony及BRAVIA 盤點5大日企退場
商業創科
21小時前
66歲《香港早晨》台柱三代同堂慶祝結婚41周年 背景猛料碩士畢業曾任經理 前主持太太撞樣關菊英星味濃
66歲《香港早晨》台柱三代同堂慶祝結婚41周年 背景猛料碩士畢業曾任經理 前主持太太撞樣關菊英星味濃
影視圈
6小時前
「紙皮俠」港鐵鑽石山站橫行 電動單車扮紙盒駛落月台直入車廂 港鐵出手結局大快人心｜Juicy叮
「紙皮俠」港鐵鑽石山站橫行 電動單車扮紙盒駛落月台直入車廂 港鐵出手結局大快人心｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
大棋盤︱鄭震生閃電被炒 公僕用社媒靠自律 政務官：若真正「有料到」毋須經常刷存在感
大棋盤︱鄭震生閃電被炒 公僕用社媒靠自律 政務官：若真正「有料到」毋須經常刷存在感
政情
6小時前
炎明熹敞開合作大門迎姜濤天價轉會成最強同門 關心鍾柔美「被消失」望她安好
11:25
炎明熹敞開合作大門迎姜濤天價轉會成最強同門 關心鍾柔美「被消失」望她安好
影視圈
17小時前
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
樓市動向
3小時前