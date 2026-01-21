南丫海難死因│法庭指財利董事羅愕瑩誠實 家屬感極度失望 直指説法「匪夷所思」

南丫海難死因研訊今早在死因庭進行裁決，39人命喪大海，死因裁判官周慧珠裁定全部罹難者「非法被殺」。周官並認為財利董事羅愕瑩是誠實的證人，指無水密門的設計是合規，裁定財利確實不知要在兩艙安裝水密門，不裝水密門是意識的設計，而非疏忽或過失。遇難者家屬直指「財利係一個誠實嘅證人」說法屬「匪夷所思」，不明為何死因庭「好似講到水密門無意義」，對裁決結果「極度失望」。

家屬對「非法被殺」裁決結果不感意外

遇難者家屬梁淑玲在庭外指，對「非法被殺」的裁決結果毫不意外，坦然爭取開展死因庭是欲得知「消失的水密門」對意外造成的影響，家屬在此13年間一直想知道是誰漏裝水密門而引致意外。在兩個多月的研訊中，聽過不少證人的供詞，包括海事處官員及專家證人。

遇難者家屬徐志盛（中）指死因官裁定財利羅愕瑩是誠實證人，説法「匪夷所思」。何健勇攝

財利董事羅愕瑩的證供獲死因裁判官接納，被指為誠實的證人。資料圖片

趙炳全對裁決表示極度失望。何健勇攝

相關新聞：

南丫海難│死因庭裁定39名罹難者「非法被殺」

南丫海難死因│生還者趙炳全逐步走出喪姊陰霾 嘆死因庭「咁遲先開對家屬好唔公平」

南丫海難死因│遺屬梁淑玲：官員無道歉更互相卸責 冀死因庭給建議免重蹈覆轍

南丫海難死因│回顧追查真相十數載 家屬堅持不懈成功爭取召開死因研訊

「好似講到水密門冇意義咁」

梁淑玲直指，死因庭今就首項聚焦議題的評論是「十分失望」，認為死因庭「好似講到水密門冇意義」，家屬質疑為何遇難者會在短時間內身亡。梁淑玲稱，是次死因研訊議題一直環繞水密門，而專家亦提及若有水密門，船隻不會在短時間內沉沒，相信有足夠時間進行救援，但死因庭卻裁定水密門不重要，「今日聽嘅結論係冇人有問題、冇人有錯」。

指羅愕瑩為誠實證人的說法「匪夷所思」

遇難者家屬徐志盛提及「個官話財利係一個誠實嘅證人」，直言其説法是「匪夷所思」，表示死因庭好似將矛頭指向沒有派代表出席研訊的新加坡外判公司Naval Consult。在2012年海難事故發生，遇難者人數高達39人後，在2016年卻修改法例「完善制度」，直言「點解要用我地屋企人嘅命去做呢啲嘢」。

對裁決極度失望

遇難者家屬、生還者趙炳全質疑，若認為水密門不重要，為何船隻會在118秒內下沉，導致39人身亡，對於裁決「感到極度失望」。

記者：黃巧兒