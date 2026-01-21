南丫海難│死因庭裁定39名罹難者「非法被殺」

在2012年國慶日釀成39人罹難的南丫海難，死因庭時隔13年後，在去年5月首次展開死因研訊，先後傳召84名證人出庭作供，包括財利董事、海事處副處長及專家證人等。死因研訊歷時44天後，與訟各方在去年9月中向法庭呈遞書面結案陳詞，惟裁決日子卻三度押後。死因裁判官周慧珠今早裁定，39名遇難者「非法被殺」。

證據已達民事審訊舉證標準裁定「非法被殺」

周官裁決時，先讀出39名遇難者的身份及職業等，當中包括8名學生孩童、家庭主婦及工程師等，及後裁定39名遇難者中38名在2012年國慶日於南丫島對出的石角咀海面離世，餘下1名10歲的遇難者徐凱盈則在5日後於東區醫院離世。3名遇難者區曉霖、許嘉偉及徐凱盈死於身體多處創傷，餘下36人死因是淹死。

周官另提及，「南丫四號」及「海泰號」的船長曾因本案被刑事檢控及定罪，而死因研訊採用「相對可能性」的原則，認為證據已達到民事審訊的舉證標準，亦滿足刑事審訊的標準，因此裁定39名遇難者「非法被殺」。

研訊環繞包括南丫四號是否漏裝水密門等6議題

是次研訊主要環繞6個聚焦議題，包括負責建造「南丫四號」的財利是否漏裝水密門、財利前繪圖員張福初在計算破艙穩定性出錯時有否推卸責任、港九小輪「海泰號」船頭是否有加裝鋼片、「南丫四號」圍板的高度是否低於標準、海事處檢查「南丫四號」艙門的頻率、及涉事海員有否超時工作。

本案由死因裁判官周慧珠主理，死因研訊主任由李希哲代表，39名遇難者一併展開研訊，不設陪審團；有利害關係方為海事處、經營「海泰號」的港九小輪控股有限公司、分別負責建造及經營「南丫四號」的財利船廠、香港電燈有限公司。

39名遇難者為區曉霖、鄔寶甜、張月媚、許嘉偉、李瑞蘭、郭亮瑩、蘇貴媛、林日、司徒英、伍彩霞、郭文曦、張頌軒、徐蓮好、王惠娥、林基玉、比索志豪、梁頌彩、易慧、黃麗珍、黎翠玉、徐志偉、陳敏盈、陳榮基、鄭燕蘭、劉靜嵐、梁家杰、李詠梅、甄子祈、古文昌、趙少琼、林蔚懿、胡毓芬、傅玉靈、林嘉敏、劉文麗、陳巧鑾、鄭先鑫、何黃佩蘭、徐凱盈。當中包含8名兒童，他們於2012年10月1日晚上，在南丫島對開海域被淹死。

案件編號：CCDI-1075-1113/2012(MC)

法庭記者：黃巧兒