南丫海難死因│回顧追查真相十數載 家屬堅持不懈成功爭取召開死因研訊

南丫海難發生至今13年間，痛失親友的家屬尋求真相的道路漫長且艱巨，期間歷經多届政府調查，由前特首梁振英承諾的「絕不姑息」，到立法會決定不再跟進、法庭拒開死因研訊、官員拒絕公開完整調查報告，遮蓋的內容彷佛掩蓋著不可告人的真相。獨立調查早已告一段落，但仍有家屬堅持不懈上訴要求展開死因研訊，苦候多年只為拼凑「完整拼圖」，終在去年獲展開首次死因研訊，為身處天各一方的家人作交代。

南丫四號遭海泰號撞穿船身 船尾118秒內下沉

在2012年國慶日晚上9時許，港燈特別安排124名員工及家屬乘「南丫四號」到維港海上欣賞煙花匯演。惟啟航約5分鐘後，遭港九小輪「海泰號」在榕樹灣碼頭附近撞穿船身，船尾在118秒內直插海床，釀成39人死亡。事故後，肇事「海泰號」被指不顧而去，在「南丫四號」下沉之際駛離現場。

成立獨立調查委員會 報告部份內容被遮蓋

翌日，時任特首梁振英宣佈成立獨立調查委員會、前運房局局長張炳良表明內部調查報告「不可能不公開」。在2013年4月，獨立調查委員會提交報告，惟部份內容被遮蓋以進行刑事跟進。運房局在6月成立內部調查小組，調查政府人員的失職或行為不當。同年10月，家屬召開記者會，哭訴多次去信要求政府交代調查進度，惟無功而還。

曾被點名批評兩海事處驗船主任事後仍獲升職

在2014年4月，運房局公開僅30頁的報告，指海事處有17名職員涉行為不當，建議仍在職的13人展紀律聆訊。惟基於私隱問題，拒絕公開完整的報告。截至目前，當局仍拒交相關人士身分及紀律聆訊結果。翻查資料，曾被點名批評的前海事處高級驗船主任蔡志全及廖朝暉等人，在事故後仍獲擢升至助理處長。

肇事兩船長黎細明及周志偉遭刑事定罪判監

在2015年2月，「海泰號」船長黎細明及「南丫四號」船長周志偉被刑事檢控，黎的39項誤殺罪及危害他人海上安全罪全數成立，被判囚8年。周的危害他人海上安全罪成，被判入獄9個月。在2016年6月，時任海事處助理處長蘇平治被裁定藉公職作出不當行為罪成，判監16個月，經上訴後獲減刑至4.5個月。

死因庭拒召開研訊家屬覆核後維持決定

在2018年9月，立法會決定不再跟進海難調查。在2020年11月，律政司決定不再就事件對任何人提出檢控，死因裁判官決定毋須召開研訊，直接裁斷死者「非法被殺」。家屬去信死因庭要求覆核決定，死因庭維持決定不變。

家屬入稟法院再經上訴後得直需召開死因庭

在2021年9月，家屬取得警方呈交死因庭的死亡調查報告，發現多人口供矛盾。在2022年6月，家屬入稟高院要求召開死因研訊，高院駁回申請後，家屬再提上訴。在2023年7月，上訴庭裁定家屬上訴得直，死因庭需展開死因研訊。在2025年5月，死因庭首次展開死因研訊。

