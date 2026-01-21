南丫海難死因│遺屬梁淑玲：官員無道歉更互相卸責 冀死因庭給建議免重蹈覆轍

死因庭時隔13年召開南丫海難死因研訊，在海難中失去胞弟的梁淑玲接受本報訪問時指「堅持咗10幾年終於開死因庭」，可惜不少證人對事件的詳情已記憶模糊，未能得知當年事故的完整真相。梁淑玲另批評運房局到現時仍未公開內部調查報告，多日來旁聽死因研訊亦未見任何證人向家屬道歉，只有互相推卸責任，令家屬傷心之餘更感憤怒。梁深知時隔多年已難追究責任，惟仍望死因庭會有建議給予涉事各方，避免類似事件再發生。

多年來不忍翻閱胞弟遇難事故資料

在南丫海難中失去胞弟梁家杰的梁淑玲接受訪問，透露儘管時隔多年仍不忍翻閱死因庭文件冊，指「其實係無諗過隔咗咁耐，睇文字會有感覺」，當翻閲到記載胞弟事故詳情的段落時就「睇唔到落去」。梁淑玲表示「我哋爭取開死因庭都爭取咗咁多年，堅持咗10幾年終於開死因庭，但係如果我哋一開波就開，我哋嘅拼圖應該會再完整啲」，可惜不少證人因時間流逝，對事件詳情的記憶逐淡，或因病缺席聆訊及移民等，已無法得知事故的完整真相，更有不少證供出現前後矛盾。

梁淑玲坦然，部份證人牽涉「南丫四號」的建造、批核及保養維修，但他們卻沒有就缺少水密門的事宜作修正，梁淑玲明言「大家都知道係堆積啲問題」，終釀成「蝴蝶效應」的悲劇。梁淑玲直指，海事處未能在初期發現問題就批出圖則，及後驗船人員年度檢驗時亦未能察覺問題，是次悲劇令「我對海事處零信心」。

梁淑玲說：「無刑事責任唔代表無人有錯！」。汪旭峰攝

怒指無人道歉反互相卸責

梁淑玲續透露，開死因庭前有不少疑問，隨著證人作供令她得知更多真相，庭上傳召海事專家更能指出若有裝水密門，「南丫四號」的下沉時間能以小時計算，足夠進行救援。死因研訊令梁淑玲更確認「我一直都知道係唔會有一個絕對嘅凶手」，故展開死因庭後「無話壓力大咗、輕鬆咗，繼續都係好憤怒」，而運房局到現時仍未公開內部調查報告更顯「身有屎」。

梁淑玲憤慨，「無刑事責任唔代表無人有錯！」，海難事故已發生多年，「邊個行出來道過歉？」，不少證人更互相推卸責任，令家屬不但傷心，更多的是深感憤怒。梁淑玲被問及為何願意在傳媒前表露心聲時，回應道「唔講唔講就無人講㗎啦」。梁淑玲深知時隔多年已難追究責任，惟仍期望死因庭會有建議給予涉事各方合適建議，以避免類似事件再發生。

相關新聞：

南丫海難│死因庭裁定39名罹難者「非法被殺」

南丫海難死因│生還者趙炳全逐步走出喪姊陰霾 嘆死因庭「咁遲先開對家屬好唔公平

南丫海難死因│回顧追查真相十數載 家屬堅持不懈成功爭取召開死因研訊

記者：黃巧兒