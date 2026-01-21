南丫海難死因│生還者趙炳全逐步走出喪姊陰霾 嘆死因庭「咁遲先開對家屬好唔公平」

南丫海難釀成39人身亡，當中8名孩童亦不幸葬身海底，家屬多年來追尋海難真相，欲得知更多未獲披露的往事，以告慰天上親人。惟死因庭時隔13年才展開死因研訊，有年邁家屬未等到結果已黯然離世。在海難中失去胞姊的趙炳全等候裁決結果期間，接受本報訪問時指死因庭的確揭露了許多當年不清楚的詳情，「呢10幾年想知道嘅答案都解開咗少少」，惟「咁遲先開死因庭，對家屬、對事件都好唔公平，好唔公道」。

死因研訊釋除部份疑慮

63歲南丫海難生還者、失去胞姊的趙炳全透露，海難事發後多年未能克服登船恐懼，明言「陰影都幾大，當時好似香港現代版嘅鐵達尼號」，連有份親歷海難的女兒當年雖未及3歲，亦似被烙印，最初參加游泳班時「教練話佢唔肯落水」。不過，隨着時代推移，趙炳全開始嘗試跨出海難對他造成的陰影，現在已可再次搭乘船隻。

盼望多年的死因研訊，雖然解開了趙炳全一些心中疑慮，亦同時因庭上的證供，勾起趙炳全悲痛回憶，甚至自責。他憶述「當晚俾完水泡家姐之後，唔知發生咩事，有個疑問，點解家姐走唔到」，他在死因庭中嘗試尋找答案，當庭上讀出救援人員的證供時，他才首次得知胞姊的雙腳被兩個救生圈的繩索纏住，身體卡在甲板帳篷中。他哽咽道「係咪我俾咗水泡我家姐，反而累咗佢，隻腳纏住兩個水泡，走唔到？」。雖然如此，他仍認為召開死因庭很有必要，而且早應開庭「而家咁遲先開死因庭，對家屬、對事件都好唔公平，好唔公道」。

財利董事羅愕瑩。資料圖片

批財利董事庭上狡辯海事處驗船馬虎

旁聽多日研訊，趙炳全很有感受。譬如負責監督「南丫四號」整個設計的財利船廠董事羅愕瑩於庭上親述，早在「南丫四號」設計階段已決定不在油箱房與舵機房之間安裝水密門，更自爆不認識「船總長度一成」的造船規定，堅稱並非漏裝水密門導致悲劇發生。對此，趙炳全不接受羅的説法，直言羅愕瑩「係狡辯」。

相關新聞：

南丫海難│死因庭裁定39名罹難者「非法被殺」

南丫海難死因│遺屬梁淑玲：官員無道歉更互相卸責 冀死因庭給建議免重蹈覆轍

南丫海難死因│回顧追查真相十數載 家屬堅持不懈成功爭取召開死因研訊

趙炳全亦認為港燈作為買家，收船時理應作檢查，發現缺少水密門時確保財利加裝。至於負責發船牌的海事處驗船主任，趙表示「我一向都覺得海事處做把關，應該要係好嚴謹」，熟料一聽證供，「原來佢地驗船係咁馬虎」。他直指，各方「好似覺得係人哋嘅責任」。

趙炳全概嘆，在海難事件中「無人真係道歉，仲要有人升官」，對死因庭的裁決結果亦「唔係好期望」，因「無人會再有咩責任」。他抒發，家屬歷經多重困難，才得以召開這場遲來的死因研訊，他願意站在媒體及社會大衆面前訴説追尋真相之路，僅是因為當年的意外實在歷歷在目「印象好深刻」、「絕對無諗過咁快沉」。他不諱言，事發後首年復辦國慶煙花時「心裏黯黯然」、「即刻勾起呢件事，好心傷」，惟事隔多年「都係要向前看」。

記者：黃巧兒