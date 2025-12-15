黎智英案丨利用《蘋果日報》削弱中港政府權威 下達編採指示後「不可說不」 報道立場「不得與特朗普對立」

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》三間相關公司被控串謀勾結外國勢力及串謀刊印及發布煽動刊物共3罪，今被裁定全部罪成。法庭認為六名從犯證人的證供誠實可靠，控方證據亦毫無疑問地證明黎智英親自管理及嚴密控制《蘋果日報》的編採方向，透過「飯盒會」將自己的政治觀點告知《蘋果日報》的高層，包括《蘋果日報》前高層張劍虹、陳沛敏、楊清奇、周達權等。法官認定黎智英是一名具主導性及控制力的媒體老闆，認同控方已證明《蘋果日報》實行「鳥籠自主」，並非《蘋果日報》編輯室約章所指的「編採獨立」，各高層必需跟從黎智英的立場來工作，而他們也認同黎智英並願意參與其中。

黎智英全權制定《蘋果》編採政策並下達指令

《蘋果日報》前高層的證供一致指明黎智英是高度親力親為的上司，深度參與《蘋果日報》的運作。法官認為黎智英一直向高層下達編採指示，期望他們遵從其指示。張劍虹曾表示黎智英是一個「不可以向佢說不」的老闆，亦是《蘋果日報》的真正「掌舵人」，《蘋果日報》社論的作者必須得到黎智英的許可才獲聘用。法官同意《蘋果日報》前高層均與黎智英持有相同或相近的政治立場，屬於志同道合。黎智英全權負責制定《蘋果日報》的編採政策並下達編輯指示，如發起「一人一信」行動，希望美國總統特朗普制裁中港。

法官認同《蘋果日報》前社論主筆楊清奇（筆名李平）所稱，《蘋果日報》實行「鳥籠自主」，即黎智英猶如設立「鳥籠」般制定《蘋果日報》立場，楊清奇亦形容《蘋果日報》的「採編人員喺鳥籠有一定自由，有一定採編自主權，但你唔可以超過一定框架，就係唔可以超過鳥籠」。

黎利用《蘋果》作平台散播其政治理念

法官認為黎智英在《香港國安法》生效前後，均利用《蘋果日報》作為平台，以散播其政治理念及推行其政治議程，包括「大做特做」七一衝擊立法會後「年輕人心聲」、持同情態度報導反修例事件、推廣「撐黃店」行動、發起「一人一信」行動、報道「不得與特朗普對立」等。

黎智英明顯對物色合適作者去撰寫《蘋果日報》文章抱有濃厚興趣，他密切留意有關反修例運動的新聞、外國對香港局勢的反應、《蘋果日報》社論及《蘋果》論壇版所刊登的文章，以確保《蘋果日報》的新聞報導角度及社論、論壇文章的觀點與他的政治立場保持一致。

裁定161篇煽動文章均對中港政府表現強烈敵意及偏見

法官裁定涉案161篇煽動文章，均對中國共產黨及中港政府表現出強烈敵意及嚴重偏見，如把中國共產黨、中港政府及警方描繪為有意圖傷害香港市民的敵人，對中港官員進行嘲諷及貶損，呼籲市民公開抵抗港府，《香港國安法》生效前公開呼籲外國對中港政府高官實施制裁，《香港國安法》生效後間接請求外國制裁中港。

法官特別提及黎智英親自撰寫的《成敗樂一笑》專欄文章《2020和勇繼續一起撐下去》，黎智英在文中呼籲為勇武抗爭者爭取特赦，內容提到「爭取特赦可以在這喘息時候團結前線的手足，為了共同目標凝聚力量，重新起步作長期抗爭。目前前線抗爭的年輕人最關心的是被捕和被控訴的手足，他們不僅會面對刑罰和坐牢，還會影響到他們將來的工作和事業，要求特赦救手足是前線年輕人最關注的議題」，又呼籲「我們和勇派必須挺身而出，嚴正反抗」。

相關新聞：

黎智英案丨黎智英兩項串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪罪成 下月12日求情

黎智英案丨法官斥黎供詞自相矛盾 文字訊息鐵證如山 證實黎促美制裁中港

黎智英案丨私人助手Mark Simon擁美國政府強勁人脈 稱可試安排黎智英與特朗普會面

黎智英案｜三項控罪全部罪成 警國安處：亂局推手 難辭其咎

黎智英涉串謀勾結外國勢力案今早裁決 警方法院外嚴密佈防 確保首宗勾結外力案裁決順利進行

黎智英案｜李家超歡迎裁決：黎智英挑撥社會對立、乞求外國制裁損國家根本利益 其行可恥、其心歹毒

案件編號：HCCC51/2022

法庭記者：劉曉曦