黎智英案丨法官斥黎供詞自相矛盾 文字訊息鐵證如山 證實黎促美制裁中港

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》三間相關公司被控串謀勾結外國勢力及串謀刊印及發布煽動刊物共3罪，今被裁定全部罪成。3名《香港國安法》指定法官指出，黎智英的WhatsApp訊息、Signal訊息、推文（tweet）及電郵等文字訊息，全均強力佐證控方證人證供，清晰顯示黎智英與其他串謀者等關係及想法，有助法庭斷定具爭議性的事實議題。相反，黎智英出庭自辯時多處自相矛盾、前後不一、閃爍其詞和不足為信，故法官拒絕接納黎智英的證供。

Mark Simon協助與美副總統彭斯等會面進行游說

從涉案WhatsApp訊息可見，黎智英的助手Mark Simon一直在幕後致力為黎智英辦事，包括安排到美國華盛頓與美國官員會面。Mark Simon曾在2019年6月20日通知黎智英他們正在取得華盛頓方面的時間表，同月28日再告知「我們已在白宮安排兩次會面，時任美國國安顧問博爾頓（John Bolton）已確認，你會收到Bolton助手發出的電郵」；黎智英最終在同年7月於華盛頓與時任美國副總統彭斯、時任美國國務卿蓬佩奧會面，提出對香港制裁、封鎖和敵對行動的請求。

至2019年9月23日，Mark Simon再次向黎智英發訊息，內容涉及安排黎智英與美國總統特朗普、時任美國眾議院院長佩洛西及時任美國參議員魯比奧等人會面。法官指，毫無疑問，Mark Simon 這位「神秘人物」，在黎智英與美國官員之間穿梭往來，協助黎智英游說和尋求美國政府支持。

Mark Simon協助黎智英游說和尋求美國政府支持。資料圖片

黎智英2019年曾走美與時任國務卿蓬佩奧見面。

佩洛西曾與黎智英會面。

向法庭申保釋隱瞞赴美目的之一與美官員會面

其後，美國總統特朗普簽訂《香港人權與民主法案》，黎智英曾透過 WhatsApp 向時任蘋果動新聞平台總監張志偉表示：「非常之好！依家所有人都可以鬆一口氣！」。黎智英也在他與李柱銘和Mark的WhatsApp群組內表示，特朗普清楚知道香港在中美貿易談判中是多麼有力的籌碼，新的「冷戰」正式揭幕，香港將會獲得更多抗爭資訊。

根據《蘋果日報》高層張劍虹和陳沛敏的證供，「一人一信救香港行動」是由黎智英所提出，而當時《香港國安法》即將在香港實施；張劍雄供稱，黎智英曾經表示希望美國總統和副總統會因而向中國實施制裁。

法官亦提到，2020年6月，黎智英曾向法庭申請保釋期間離港，但卻隱瞞其赴美目的之一是與美國官員會面。黎智英向法庭提出申請前，亦在《紐約時報》撰文指現正是時候向中國實施制裁和懲罰，可能是美國製造「風暴」促致中國政權倒台的最佳時機。

案件編號：HCCC51/2022

法庭記者：劉曉曦 王仁昌