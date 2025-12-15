黎智英涉串謀勾結外國勢力案今早裁決 警方法院外嚴密佈防 確保首宗勾結外力案裁決順利進行

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》三間相關公司涉串謀勾結外國勢力案已完成156日審訊，三名《香港國安法》指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰考慮近兩個半月後，將於今早10時正式宣布裁決。

警現場佈防 派「劍齒虎」裝甲車待命

自今早約7時起，西九龍法院外已有逾80人排隊等候入庭旁聽。案件裁決備受本港及國際社會關注，警方高度重視法庭保安，在庭外作出嚴密佈防，包括調配機動部隊、反恐特勤隊、爆炸品處理課、警犬隊、傳媒聯絡隊及「劍齒虎」裝甲車等到場，大批軍裝警員亦穿戴防刺戰術背心及荷槍實彈，在法院大樓一帶巡邏戒備，確保裁決安全及順利進行。

法院正門外有大量記者採訪，警方在門外劃分兩個傳媒區域。另外，車輛駛入法院範圍及停車場時，亦須經警方用儀器掃描車底及車身。

多國領事派員旁聽

截至上午約9時，大批傳媒及公眾輪候入庭內旁聽。另多個國家的領事館代表亦到法院，包括美國、英國、法國、意大利、比利時、瑞士、新西蘭及歐盟等代表。而黎智英的太太及么子亦約於9時許到達西九龍法院，兩人結伴進入法院安檢區及準備入庭。

司法機構預留西九龍法院大樓3 號法庭、設有聆訊直播的 2 號法庭、1 號法庭、八樓陪審員集合處、16 號法庭、17 號法庭、18 號法庭和19 號法庭給予公眾人士入庭旁聽，職員在聆訊開始前45分鐘前派發507 張公眾席入庭籌，公眾人士必須取得入庭籌後方可進場旁聽。記者則獲預留116個座位入庭旁聽，由於案件受國際關注，亦有不少國際傳媒到庭密切跟進。

案件編號：HCCC51/2022

法庭記者：王仁昌

