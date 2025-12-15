Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

黎智英案｜三項控罪全部罪成 警國安處：亂局推手 難辭其咎

更新時間：10:43 2025-12-15 HKT
發佈時間：10:43 2025-12-15 HKT

「壹傳媒」創辦人黎智英與3間《蘋果日報》相關公司涉串謀勾結外國勢力案，3名指定國安法官今早（15日）裁定，黎智英勾結外國勢力危害國家安全，以及串謀刊印及發布煽動刊物3罪全部罪成；3間相關公司各一項串謀刊印及發布煽動刊物，以及串謀勾結外國勢力罪亦同告罪成。警務處國家安全處總警司李桂華於黎智英案裁決後會見傳媒，他批評黎智英是整個亂局的推手，難辭其咎，其所犯罪行罄竹難書，證據確鑿。

直指黎智英為亂局推手難辭其咎

李桂華在黎智英案裁決後，於西九龍法院外會見傳媒，表示歡迎法庭判決，判詞指出黎智英證供自相矛盾，前後不一，不足為信，本案審訊長達156日，其中黎智英自辯52日，證物多達2222項，逾8萬頁審訊文件，可見本案調查審訊非常浩瀚，司法機構是日安排了400多個旁聽席，供包括中外傳媒旁聽，證明審訊公開，公眾亦可透過傳媒了解審訊。

李桂華引述黎智英自辯時承認發布了訊息，內容由李柱銘提議，希望有更多年輕人上街參與2019年6月9日大遊行，希望畫面突顯不同年齡層包括年輕人，均不滿及反對香港政府。李桂華又指黎智英命令高級員工訪問聯署學生，激發他人跟從；又發起「撐學生閱讀計劃」，旨在煽動更多年輕人投入反政府，李桂華批評對於黎智英而言，年輕人只是幫其完成政府目的，行為令人髮指。李桂華直言黎智英「係整個亂局嘅推手，難辭其咎」。

批評黎智英女兒出言抹黑心懷不軌

李桂華又指日前有外地機構炒作黎智英遭人虐待，健康狀況欠佳，雖然犯人醫療狀況屬私隱，不可透露，然而指今年8月審訊期間透露了黎智英在懲教處看管下，心悸時有接受醫生檢查，沒有虐待。李桂華批評黎智英女兒近日加入抹黑，向海外傳媒表示黎智英視力聽力轉差，不良於行，乃心懷不軌，抹黑中傷，李桂華指是日到場旁聽的公眾人士皆可看到黎智英的身體狀況如常。

觀乎黎智英自辯，李桂華認為黎智英「將所有嘢推畀其他人，尤其是佢嘅員工」，黎智英又用新聞自由做盾牌，實際上利用傳媒王國控制編採方針和傳媒報道，來煽動市民仇恨政府，再用財富及政治人脈從事勾結行為，危害國家安全罪行罄竹難書。

指本案只關勾結活動毋關新聞自由

有記者問到本案可有後續檢控，李桂華指調查仍然進行中，而技術上法律程序包括充公令等尚未完成，故暫未能回應。關於對新聞自由的影響，李桂華認為本案關乎勾結活動，毋關新聞自由，法律不容製造新聞，推動政治目的。至於會否引致國際關係緊張，招致制裁方面，李桂華回應應查詢制裁方，壓力不在其身上，在座每一位都有「非常堅定嘅意志，唔會恐懼依啲嘢」。

法庭記者：陳子豪

 

