黎智英案丨私人助手Mark Simon擁美國政府強勁人脈 稱可試安排黎智英與特朗普會面

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》三間相關公司，串謀勾結外國勢力及串謀刊印及發布煽動刊物3罪罪成。3名《香港國安法》指定法官分析指，黎智英的私人秘書Mark Simon為「神秘人物」，不斷在黎智英與美國官員之間穿梭往來，協助黎智英遊說和尋求美國政府支持，Mark Simon在2019年嘗試安排黎智英與美國總統特朗普、時任美國眾議院院長佩洛西及時任美國參議員魯比奧等人會面，惟黎智英當時向法庭申請離港失敗，黎才未能與他們會面。

Mark Simon穿針引線促成黎與美官員會面

2019年9月23日，Mark Simon向黎智英發訊息，內容涉及安排黎智英與美國總統特朗普、時任美國眾議院院長佩洛西及時任美國參議員魯比奧等人會面。法官指，Mark Simon這位「神秘人物」，毫無疑問地在黎智英與美國官員之間穿梭往來，協助黎智英游說和尋求美國政府支持。

黎智英相信Mark Simon在美國政府內的人脈和影響力，Mark Simon安排了黎智英在2019年7月和10月前往美國，也在時任參議員Rick Scott和Ted Cruz訪港時，安排與黎智英與2人會面。另一方面，黎智英能夠提早獲得蓬佩奧在Nixon Library演講的講辭稿，也顯示出Mark Simon在美國政府有廣闊人脈和影響力。

官指黎智英對IPAC和「重光團隊」全部知情

黎智英在台北與劉祖廸、陳梓華見面後，劉祖廸、陳梓華與李宇軒視像見面，並把與黎智英會面的重點轉告李宇軒。控方指控黎智英謊稱他不知道對華政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，簡稱IPAC）的存在，又訛稱他不知「重光團隊」（Stand with Hong Kong，簡稱SWHK）是一個組織。法官從李宇軒的證供可見，黎智英知悉IPAC的成立目的，亦常從IPAC創辦人裴倫德（Luke De Pulford）收到IPAC的活動資料；從《蘋果日報》大肆報道劉祖廸加入IPAC，亦可見黎智英全部知情。

陳梓華作供時，提到黎智英在2020年8月被捕對「重光團隊」（SWHK）的「國際線」造成沉重打擊，令他們難以繼續取得美國更多資訊；陳梓華亦曾轉發美國國務院聲明連結給黎智英，內容有關人大打算訂立《香港國安法》一事，其後黎智英以幾近興奮的態度回覆，表示希望特朗普會在短期內提出更嚴厲的制施。

官：黎從未動搖顛覆中國政府意圖

法官指出，黎智英從來沒有動搖過他顛覆中國政府的意圖，黎智英在《香港國安法》實施前公開和直接地請求外國制裁中港，《香港國安法》生效後則只是改為以較含蓄和隱晦的方式進行。當張劍虹去羈留所探訪黎智英時，黎智英亦指示《蘋果日報》根據原定編採方針繼續如常營運。

法官認為從證據中唯一可作出的推論，就是不論在《香港國安法》實施前或後，黎智英的唯一目的都是中國政權倒台，即使最終代價可能犧牲中國及香港人民的利益，這亦是整案的最終目的。

法官信納，黎智英的行為顯示出他是有意圖地參與涉案串謀，而涉案串謀會對香港的國家安全構成威脅和損害，黎智英更是案中主腦，並藉涉案《蘋果日報》公司的協助，利用《蘋果日報》多個平台參與串謀。

案件編號：HCCC51/2022

法庭記者：劉曉曦 王仁昌