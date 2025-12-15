黎智英案｜李家超歡迎裁決：黎智英挑撥社會對立、乞求外國制裁損國家根本利益 其行可恥、其心歹毒

「壹傳媒」創辦人黎智英，以及三家與《蘋果日報》相關的公司，因涉嫌串謀勾結外國勢力危害國家安全，今日（15日）由三名國安指定法官作出裁決。黎智英被裁定兩項串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，以及一項串謀刊印及發布煽動刊物罪，全部罪名成立。行政長官李家超今日中午在赴北京述職前會見傳媒，回應有關裁決。

黎智英案︱李家超：黎挑撥社會對立 其行可恥

李家超指出，歡迎法庭判決。他提到，黎智英長期利用旗下媒體《蘋果日報》肆意製造社會矛盾、挑撥社會對立，煽動仇恨、美化暴力，公然乞求外國制裁中國、制裁香港特區、招引外部干預。黎智英損害國家根本利益和香港市民福祉，其行可恥，其心歹毒。黎智英恣意妄為的罪行是在眾目睽睽下進行，證據確鑿，法庭的定罪判決彰顯了法律的正義，維護了香港的核心價值。

李家超：詳細研究判辭後再作更全面聲明

李家超重申，黎智英恣意妄為的罪行在眾目睽睽之下進行，證據確鑿，法庭的定罪判決，彰顯了法律的正義，維護了香港的核心價值。他強調，法律從不容許任何職業或背景的人，假借人權、民主和自由之名，公然傷害國家和同胞。

李家超表示，特區政府有責任維護國家安全，會堅決打擊危害國家安全的行為和活動。他指，特區政府有法必依，違者必究，執法必嚴，並承諾會全力防範、制止和懲治危害國家安全的活動和行為，「履行這天經地義的責任」。他強調特區政府旗幟鮮明，司法機關理直氣壯，無懼任何威嚇，堅定履行維護國家安全的責任。

特區政府發言人進一步回應裁決。資料圖片

特區政府發言人：外部勢力攻擊抹黑不攻自破

特區政府發言人其後發聲明指：「法庭就本案頒下的裁決理由長達855頁，完全公開供公眾查閱，鉅細無遺地説明法庭對相關法律原則和證據的分析，以及裁定黎智英和三間被告公司有罪的理由。法庭在裁決理由中清楚表明，黎智英並非因其政治觀點或信念受審。法庭的定罪裁決有理有節，充分展現法庭嚴格依照法律和證據作出裁決，不受任何干涉，更絕無任何政治考慮。」

當局引述法庭於裁決理由中清楚指出，黎智英長年對中國懷有怨憤和憎恨。遠在《香港國安法》實施前，黎智英已經構思美國可以利用哪些手段制衡中國。當2019年的示‍威演變成抗爭運動，黎智英及《蘋果日報》是‍走在抗爭運動最前線的其中一員。案中大量文件證據支持控方證人的證供屬誠實可靠，包括黎智英的即時通訊軟件記錄，證明Mark Simon積極為他安排與美國高層官員、國會議員、政客等會面，表達希望美國對中國和香港特區實施制裁、封鎖和敵對行動；黎智英指示《蘋果日報》高層發起一人一信行動，藉此爭取美國對中國實施制裁。

此外法庭指出，《香港國安法》實施後，雖然黎智英請求制裁的言行變得含蓄和隱晦，但是不論在《香港國安法》實施前或後，他的唯一意圖就是，即使要犧牲中國和香港特區人民的利益，也要謀求中國共產黨倒台。法庭認為黎智英作證時多處自相矛盾、前後不一、閃爍其詞和不足為信，法庭拒絕接納他的證供。黎智英是三項控罪所指的串謀的首腦，他的所作所為顯示他意圖實施該等串謀，對中國和香港特區的國家安全構成威脅和傷害。

發言人續指︰「特區政府留意到在『黎智英案』的執法、檢控、審判各個階段，均有來自四方八面的抹黑攻擊、干預施壓，特別是以美西方為首的外部勢力一直不斷抹黑香港特區的執法行動和司法程序，又以卑劣政治操弄和謊言企圖美化黎智英及其團夥的犯罪行為，更以所謂的『制裁』恫嚇法官、檢控官、執法人員及其他特區政府官員，試圖干預香港特區法院依法進行審判，作出妨礙司法公正和破壞法治的行為。任何合理、明辨是非的人，只要詳細了解法庭今天頒下的裁決理由，都會認同法庭審判不偏不倚；外部勢力的卑鄙圖謀終會徒勞無功，不攻自破。」當局又批評，一些別有用心的人將本案的犯罪行為與新聞自由混為一談，強調黎智英羈押期間得到適切待遇及醫療照顧。

政府指出，案件審訊期間，外部敵對勢力一直藉本案抹黑攻擊特區政府依法履行維護國家安全的重要職責，甚至對中央和特區政府的官員實施所謂「制裁」。外部勢力和其代理人也繼續透過『軟對抗』，煽動市民對中央和特區政府的憎恨。當局指維護國家安全只有進行時，沒有完成時。特區政府必定繼續在《香港國安法》和《維護國家安全條例》的堅實保障下，堅定不移維護國家主權、安全、發展利益，持續完善相關法律制度和執行機制，以有效應對不斷變化的國安風險形勢，以高水平安全護航高質量發展，確保「一國兩制」實踐行穩致遠。

行會非官守議員 : 法庭定罪判決彰顯法律正義 維護香港核心價值

行政會議非官守議員今日（15日）發表以下聲明，就高等法院原訟法庭裁定黎智英「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」及「串謀發布煽動刊物罪」罪成，行政會議非官守議員歡迎法庭的定罪判決。

行政會議非官守議員表示，香港是法治社會，一直秉持有法必依、違法必究的原則。法庭的定罪判決彰顯了法律的正義，維護了香港的核心價值。

行政會議非官守議員譴責任何勾結外國或境外勢力，危害國家安全的行為，違法者必須為他們的違法行為承擔法律後果，被定罪人士罪有應得。

行政會議非官守議員會繼續支持特區政府堅定履行維護國家安全的責任，全力防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動。