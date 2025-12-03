大埔宏福苑五級火︱羅淑佩：香港仍處悲痛中 會勇敢面對火災後續影響

大埔宏福苑五級火，死亡人數增至156人，79人受傷，約30人失聯。文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，香港仍處悲痛之中，會勇敢地面對火災的後續影響。

2025年設計營商周（BODW 2025）今日（3日）起連續3天，在香港會議展覽中心舉行。羅淑佩今早出席「設計營商周」開幕致辭時，提及大埔宏福苑發生的五級火災，感謝各界在這艱難時刻給予的支持與關懷，表示自己心情沉重，但看到香港並非孤軍奮戰，對此感到欣慰。現時香港仍處悲痛之中，但會勇敢地面對火災的後續影響。

儀式開始前，在場人士先為宏福苑火災事件默哀一分鐘。

相關新聞：

大埔宏福苑五級火︱李家超：將成立獨立委員會審視8大問題 由法官主持 承諾報告全面公開



大埔宏福苑五級火︱梁定邦：獨立委員會側重制度檢討 難追究個人責任與事實是非



大埔宏福苑五級火︱政府援助基金已收20億元外界捐款 物資捐獻網上平台收到逾860個登記



大埔宏福苑五級火‧持續更新｜累計156死 宏志閣居民今晨9時起陸續回家執拾



每日雜誌｜舊證書「走天涯」 棚網混用難識別 工程師實測三批棚網阻燃效能參差 業界籲強化物料追溯機制