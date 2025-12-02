大埔宏福苑五級火︱李家超：將成立獨立委員會審視8大問題 由法官主持 承諾報告全面公開

特首李家超今早（12月2日）出席行政會議前見記者，談及大埔宏福苑五級火災更多跟進工作，以及立法會選舉等安排。李家超宣布就事故成立獨立委員會檢視，由法官主持，並承諾調查報告會全面公開。

宏福苑火災︱李家超：深深刺痛港人的心 批趁機行騙行為卑鄙

李家超指出，上周大埔宏福苑的慘重奪命大火，深深刺痛每個香港人的心。他向救命扶傷的消防人員致敬，而醫護人員也盡心救傷者，警方也維持秩序並隨即投入調查。不同人士都展現出香港人同是一家、互愛互助的精神。他又譴責一些趁火打劫，藉機騙取援助金的行為，形容行為卑鄙。

獨立委員會審視8大問題 特首：將「追責到底」打破利益藩籬

李家超指要對事件調查到底，打破利益藩籬，涉及任何人都要「一問到底、追責到底」。他指今次涉及系統性改革，包括：

(一) 樓宇維修工程的施工安全要求、標準、監督和日常維護制度是否健全；

(二) 工程各環節有否存在不當的相連關聯、角色衝突或合謀串通等系統問題；

(三) 針對樓宇維修工程現行安全標準的用料清單是否全面，有關的驗證和檢測制度是否有效；

(四) 各環節監管人員的角色和責任承擔問題，包括政府部門和授權負責的專業人士等；

(五) 大廈維修工程可能涉貪圍標、違規招標；

(六) 大廈須配置的消防系統及其有效運作所須的監督和責任問題；

(七) 大火中就上述範圍的相關責任；以及

(八) 法律和懲罰是否足夠。

李家超宣布，將成立由法官主持的獨立委員會，審視相關問題，會研究工作範圍。他指立法會選舉如期舉行，立法會議員是政府重要的改革伙伴，要透過他們落實改革，防止重大悲劇再次發生。

李家超指，調查已發現有違法人士有預謀將合規與不合規的圍網使用，也相信其他工程有機會有部分是出現「無良心，天理不容」的事情。他指無良的人，等於社會每日見到的罪犯，全世界都有這樣邪惡的人，犯罪數字一定存在，政府會努力打擊。而他認為缺失涉及不同環節，有多項事情要處理好，會繼續做好工作。

立法會選舉如期舉行 李：對災民支援不會減少只會增加

就港澳辦主任夏寶龍南下相關，李家超指出是次大火全社會關注，國家主席習近平也指示香港全力救災，夏主任履行習主席的指示精神，他非常感謝夏主任對香港災情的關心，香港提出物資支援要求時，港澳辦協助統籌，已有兩批來到香港。

他指，夏主任全力支持並肯定特區政府救災工作。選舉方面，他指已充分解釋如期進行的重要性，改革過程中最關鍵伙伴就是立法會議員。他指對災民的支援不會減少，只會增加。他強調，不會讓任何救助工作停頓。