大埔宏福苑五級火︱政府援助基金已收20億元外界捐款 物資捐獻網上平台收到逾860個登記

大埔宏福苑五級火導致多人傷亡，行政長官李家超已經宣布成立獨立委員會，審視火災原因及相關問題，避免悲劇重演。政府善後正作仍在進行，截至今午（2日）12時，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到外界20億元捐款，連同政府投入的3億元啟動基金，總數達23億元，會用於協助居民重建家園。

至於向死難者家屬發放的20萬元慰問金及5萬元殮葬金，截至今日，政府已處理21宗個案；向每戶受影響家庭發放的5萬元生活津貼，截至今日，已處理104宗個案。所有款項正陸續發放。

此外，政府與資訊科技業界構建的物資捐獻網上平台（www.taipodonation.hk）已於11月30日開始運作，團體及市民可於平台登記可捐贈的物資。連同較早時透過WhatsApp收到市民的信息，政府至今共收到超過860個登記，捐獻物品種類涵蓋食品及飲品、衣物、日常生活用品、寢具、電器等多個類別。政府會統一整合所有捐獻資料，並在有需要時分發物資予居民。