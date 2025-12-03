大埔宏福苑五級火‧持續更新｜累計156死 宏志閣居民今晨9時起陸續回家執拾

大埔宏福苑五級大火，釀成逾百人死亡慘劇。截至周二（12月2日）死亡人數增至已有156人，包括一名殉職消防員，另有約30人失聯；至於傷者則有79人，包括治療後均已出院的12名消防員。

目前，警方已拘捕15人，涉嫌誤殺，包括大判工程公司、工程顧問公司、二判搭棚公司及二判外牆工程公司相關人士；當中11人同時被廉政公署拘捕。

2025年12月3日情況：

【08:30】宏志閣居民乘坐旅遊巴到達，準備上樓取回個人物品。

宏志閣居民乘坐旅遊巴到達，上樓取回個人物品。蔡楚輝攝

【00:01】今明兩日（12月3及4日）早上9時至晚上9時，當局允許宏志閣住戶回家一次，逗留約90分鐘，以取回重要物件。屆時每戶只限兩人上樓，會有公務員在場陪同協助。宏志閣是宏福苑8座大廈中，唯一未被波及的大廈。

唯一未被大火波及的宏志閣（右一）。梁國峰攝

大埔宏福苑五級火情況（截至16:00 - 2/12/2025）

死者 156人（包括1消防員） 傷者 79人（包括12消防員） 失蹤個案 約30人 工程相關被捕人 警拘15人，涉誤殺；當中11人同時被廉署拘捕。 包括工程大判、工程顧問公司、搭棚二判及外牆工程二判等相關人 起火大廈 7座（屋苑1983年落成，共8廈每座248單位，僅宏志閣未波及） 當局動員 2311名消防救護，309架次消防車輛，約600名警方DVIU人員

截至周二（12月2日），警方「災難遇害者辨認組」（DVIU）仍全力在火場調查及搜索遺體。若市民需要查詢火災的死傷者資料，可致電警方傷者查詢專線1878 999。

另如有火警消息提供，警方特設10條熱線電話，朝8晚8運作，以收集相關的影片或相片：5337 6671、5337 6672、5337 6673、5337 6674、5337 6675、5337 6676、5337 6677、5337 6679、5337 6680、5337 6681。

宏福苑8座大廈，宏昌閣（暗紅）最先起火，之後蔓延至其他大廈，僅宏志閣（灰）倖免。

為援助大埔宏福苑的居民，特區政府早前已成立「大埔宏福苑援助基金」，並投入3億元作為起動資金，協助居民及支持各項相關工作。援助基金接受個人及私人機構的捐款，相關專屬戶口資料如下：

港元：中國銀行（香港）戶口號碼 012-875-2-190159-7（名稱：大埔宏福苑援助基金）

人民幣及其他貨幣：中國銀行（香港）戶口號碼 012-875-2-190160-7（名稱：大埔宏福苑援助基金）

另外，政府與資訊科技業界構建的物資捐獻網上平台（taipodonation.hk）已開始運作，團體及市民可於平台登記可捐贈的物資，以便政府統一整合資料，並按需要分發物資予受大埔宏福苑火災影響的居民。