每日雜誌｜舊證書「走天涯」 棚網混用難識別 工程師實測三批棚網阻燃效能參差 業界籲強化物料追溯機制

有工程師向《星島》表示，近期抽查不同價格的地盤棚網樣本，發現即使來自同一供應商、同一批次，仍有2至3成阻燃效能「不理想」，反映生產質量參差，具潛在風險。有業內人士揭露行業亂象，指有「蠱惑」公司涉混用非阻燃棚網，並以舊證書「走天涯」，逃避巡查；合資格人士提交的棚架報告多流於形式，不乏「預先簽署」或「事後補簽」，且現場難以核實物料真偽。業界建議，應強化證書查核與物料追溯機制，引入外判責任制，地盤也可加強現場抽驗，自行驗證棚網，確保阻燃功能符合安全要求。

業界人士指，有「蠱惑」公司涉混用非阻燃棚網，並以舊證書「走天涯」。

警方與廉政公署就事件拘捕多人。

「同一批次、同一供應商，為甚麼還是有兩三成樣本阻燃不理想？」工程師何賜明透露，在宏福苑火災後，其公司隨即於所負責的地盤進行抽查，剪取30至40個棚網樣本自行燃燒測試，結果發現其中一個地盤有約2、3成樣本表現「不理想」，「不敢說完全沒有抗火，只是不理想。」該批棚網屬同一批次，由專業棚架公司從內地進口，屬同一供應商。

疑上游生產質量出現偏差

他隨後以高價再購入一批附檢測證書的新棚網，再次抽查後，仍有約2成樣本未達預期，「前日送貨的第三批棚網，仍有小部分出現同類情況。」他認為，上游生產質量可能出現偏差，但強調此類情況「偶爾出現」，並非常態。

談及行業是否有以次充好的情況，他認為，由於阻燃網與普通網的成本可相差5成，加上棚架工程涉及大量材料，確實存在節省成本的誘因。然而，他稱未曾聽聞該行為屬普遍操作，相信若有人暗地裏這樣做，也不會公開承認。

本港工地的棚網，除個別地盤提供外，一般由棚商負責採購。竹棚業香港聯會理事長蘇天銘指，棚商會按「上家」（上層分判商）要求選購物料，而每個地盤或發展商的規定不盡相同，「若無指定要求，棚商便按安全系數及實際需要衡量採購。」他透露，如「上家」未對棚網質素作明確要求，報價會按法定容許的最低標準提交，價格一般較低，「若有特別要求，報價會相應提高，並需要提供相關證書作證明。」

有行內人士反映，內地供應棚網短暫放緩，推測當地生產線正進行排查。

據指，近日香港棚網供應緊張，價格由每卷約90至100元飆升至200元，近期才回落至約138至140元。有業內人士反映，內地供應短暫放緩，推測當地生產線正進行排查。

本港對棚網阻燃性的規範，主要參考勞工處的《竹棚架工作安全守則》及屋宇署的《竹棚架設計及搭建指引》，列明3項認可標準，包括中國國標「GB5725-2009」、英國標準「BS5867-2:2008（Type B）」及美國國家防火協會「NFPA 701:2019（Test Method 2）」（見表）。本地棚網多從內地採購，生產商一般按國家標準進行樣本測試並提供報告，即樣本縱、橫方向的續燃及陰燃時間不能超過4秒。

重用不同批次易混淆增風險

承建商授權簽署人協會主席李啟元表示，市面的阻燃棚網有2種製造方式，包括將聚乙烯製的棚網浸泡阻燃劑，但該類水溶性阻燃劑易被雨水沖走，導致阻燃功能下降；另一種則是原材料中已加入阻燃成分。他坦言，兩者難憑肉眼分辨，且行內普遍會重複使用棚網，若阻燃與非阻燃棚網混用，更易混淆，如非按批次在現場抽樣測試，風險極高。

資深工程公司負責人Y先生不諱言，部分業界人士對守則有各自的演繹，甚至鑽法律空子。他指，當局一般在棚架施工前及巡查中檢查棚網證書，「講個信字，信任承建商提供的證書，但也要大家自律，信任機制才有效。」

目前業內要求供應商提供阻燃證書，不再將棚網另外送檢，但有業界人士指，問題在於同一批棚網可能由不同工程公司分別購入，入貨量各異，而證書上並無列明對應的貨物數量，造成多間公司共用一張證書。

該人士指，個別公司良心辦事，每次訂購阻燃棚網時，均要求供應商提供新的證書，以確保符合安全要求，但曾聽聞有「蠱惑」公司為節省成本，混用非阻燃棚網，「遇到巡查時拿出舊證書蒙混過關，一張證書走天涯！」他坦言，即使當局人員現場剪網抽查，但相關公司早已部署，將阻燃棚網鋪設於天台或地面等視線易及位置，把非阻燃棚網安裝於中間樓層等不顯眼位置，以避過抽查。

有建議指，業界應主動加強對臨時材料的抽查。

棚工直言物料難現場把關

除政府巡查外，《建築地盤（安全）規例》規定，棚架在首次使用前、其後每14天、經擴建或改動後，以及遇惡劣天氣後，均須由合資格人士檢查並按規定填表申報（俗稱棚紙）；合資格人士包括俗稱「大工」的註冊熟練竹棚工及具有10年或以上竹棚架工作經驗的人士。

惟有棚工直言，簽署「棚紙」時，多只檢視棚架有否依圖紙施工，無法確認所用物料是否合規，「會看物料的證書，但難以確認現場所用是否與證書一致，實際上很難把關。」

另有工程人員透露，行內存在「未搭先簽」及「後補棚紙」的情況，有合資格人士因工作繁忙，會預先簽名，交予地盤應付部門，甚至事後才補簽，「『膽博膽』，非常危險。」

對於證書有否造假空間，香港執業安全師學會會長李光昇表示，未曾聽聞有假報告，「只要買一個棚網，供應商已提供相關證書，足以應付巡查，不必大費周章弄假證書。」但亦有棚業人士指，不能排除可能性，「連大學證書都有假的，若有人心存僥倖，甚麼都有可能。」

就政府部門監管，何賜明表示，本港法例在國際上屬嚴格水平，「不可能逐項羅列所有材料規格。」他指，屋宇署關注整體建築及公共安全，勞工處着重職安健，法例的精神已清楚要求所有材料與施工方法必須安全，包括棚架及棚網。

有業內人士認為，單靠政府巡查並不足夠，建議引入「外判責任制」，如要求由專業人員監察棚網，並承擔刑事責任，如釘牌或扣分處分。另一行內人士建議，政府應設立棚網證書查核機制，巡查本港供應商，要求其記錄入貨量、註明分配地盤數量與批次等，以便追溯來源。

何賜明也建議，業界應主動加強對臨時材料的抽查，地盤也可自行進行簡易燃燒測試，檢查棚網離開火源後，能否在2至4秒內熄滅。蘇天銘則指，承建商亦可於地盤管理方面着手，在物料進場時進行檢驗，確認合乎安全規格；往後在維修或再運送物料入場時，亦應再次檢查，確保符合規範。

現行法例規定棚架平台須設「選用合適物料」的底護板。

「踢腳板」選材不當工作台堆雜物 消防風險潛藏工地

業界指出，維修工程潛藏多項消防安全風險，包括俗稱「踢腳板」的底護板選材不當，以及棚架或工作台內堆積雜物等。

資深工程公司負責人Y先生指，法例規定須於棚架工作平台上架設底護板，以防物件或工人墮下，但僅要求「選用合適物料」。據其觀察，部分地盤使用膠製底護板，遇火或高溫有助燃風險，建議當局考慮修例，提升安全。

建造業總工會理事長周思傑表示，堆積在棚架或平台內的紙屑、毛巾、建築碎料等易燃雜物，若未妥善清理，極易被點燃；建築外牆常用的部分建材，如塑膠喉管或接駁膠水等一般屬易燃物料，或加速火勢蔓延。他指，地盤管理甚為關鍵，「曾見過棚架上或下方堆滿垃圾和廢料，任何火源都可能引致火災。」

專家促雨後風後及早巡查

機電業工會聯合會主席張永豪強調，本港今年「掛波」逾10次，雨後或颱風後應及早巡查地盤，特別關注棚網狀況，因阻燃棚網亦可能受雨水沖刷而減弱效能，「如顏色變淡、網料變脆，應盡快更換。」

記者：關英傑、潘明卉、林家希