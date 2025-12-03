大埔宏福苑五級火︱黎棟國：獨立委員會具彈性 與執法機構相輔相成 加快調查進度

特首李家超昨（12月2日）宣布就大埔宏福苑火災成立獨立委員會檢視，由法官主持，並承諾調查報告會全面公開。保安局前局長、新民黨立法會議員黎棟國認為，獨立委員會具彈性，可透過舉行公聽會等方式收集更多資料，與執法機構發揮相輔相成的作用，加快調查進度。而資深大律師梁定邦則認為獨立委員會多檢討制度性問題，難以問責。

黎棟國今日（12月3日）在電台節目表示，成立由獨立人士進行調查的委員會，公信力更高，是非常好的安排。獨立委員會並非法定委員會，具有彈性，因此在展開工作、取證程序、徵集公眾意見及舉行公聽會等方面，不受法律既定程序約束，能加速完成報告，並減少技術性困難。

盡早發現系統性缺陷將更有針對性

他指出，目前全港仍有許多舊樓正在進行維修，若能盡早發現維修或裝修系統性缺陷，並作針對性處理，將更有效率及針對性。

被問及委員會如何確保相關公司或部門提供所需資料，黎棟國表示，相信所有政府部門會根據行政長官指示提交資料，並應要求提供書面陳述；委員會可視內容舉行聽證會。此外，委員會亦可公開邀請公眾、業界、目擊者及參與裝修的工人提供意見，甚至在公聽會上陳述。雖然獨立委員會非法定機構，無權強制市民提交資料，但他相信市民均希望事件水落石出，應會提供所知所見。

他相信，此舉能協助委員會收集更充分的資料，整理後可要求相關政府部門作出回應，供整體考量。尤其現時人人皆有手機，警方亦已設立多條熱線，不少資料不僅是證人憶述，更有片有聲有畫面，只要將資料適當地收集整理，不難重現事件輪廓。

對於委員會與其他架構及執法機構的調查小組如何配合，黎棟國認為，雙方並無矛盾，且能相輔相成。例如調查委員會在公聽會中獲得的資料，可提供予執法機關作進一步跟進。獨立委員會從第三方角度檢視事件，結合主觀與客觀不同角度進行檢討，可得出更全面的結論。

江玉歡：政府應詳細解釋為何不成立法定調查委員會

立法會議員江玉歡在同一節目中認同，成立獨立委員會方向正確，但相信不少市民關心為何不成立法定調查委員會，使權力更大，可傳召證人及進行盤問。

她個人認為，今次大火造成重大人命傷亡，屬引起公眾高度關注的事故，成立法定調查委員會確有優點。她舉例，1998年政府曾就新香港國際機場運作事宜成立法定調查委員會，時任行政長官董建華曾表示：「委任一個獨立和具法律地位的委員會調查機場運作事宜，顯示出政府有決心找出失誤的原因，決定責任誰屬。」她希望政府能向市民詳細解釋今次安排。

江玉歡強調，政府必須賦予委員會足夠權力徹底調查，還原事實真相，避免同類事件再發生。她指出，今次事故除涉及維修項目及圍標問題，亦關乎大廈管理，應擴大問題審視範圍，不宜過早簡化或假設問題根源，必須決心解決香港樓宇維修及管理問題，否則不法分子將有機可乘。

梁定邦：獨立委員會多審視「制度化問題」

資深大律師梁定邦在另外一個電台節目表示，過去曾有兩次成立獨立委員會，分別是處理2013年檢討《防止賄賂條例》及2018年大埔公路巴士意外，委員會職權範圍主要集中在檢討「制度性問題」。

他表示，回歸後，則有5次按《調查委員會條例》（第86章）設獨立調查委員會，包括南丫海難、沙中線工程問題等，每次均需調查事實是否發生或沒有發生，非制度性的問題，而是要調查事件的是非和個人責任的重大事件，他強調，獨立委員會可以就政策及制度檢討，但要查找個人責任，若沒有《調查委員會條例》（第86章），則難有圓滿答案。

梁定邦重申，現時未公布有關的職權範圍，難以決定八大問題是否屬制度性問題，若涉及問責問題，因委員會未有法律的權力，較難達到相關的效果。他又提到死因庭會調查死因，可調查事件的來龍去脈，或可彌補《調查委員會條例》（第86章）。

