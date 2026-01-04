Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

財政預算案2026︱林健鋒：公務員工作應予肯定 不應再凍薪 共享經濟復蘇成果

政情
更新時間：10:33 2026-01-04 HKT
發佈時間：10:33 2026-01-04 HKT

財政預算案正在諮詢，行會成員、職訓局主席林健鋒今早（1月4日）在商台節目表示，政府早前已預告財政情況有改善，認為資源應在投資未來、紓解民困之間取得平衡，其中對於公務員的貢獻應予肯定，不應該再凍薪，讓市民、中小企等共享經濟復蘇成果。

香港首要鞏固國安尤其金融安全

林健鋒指，過去一年本港經濟穩中有進，旅客人數和零售食肆收益有增長，政府對全年經濟增長的預測亦上調至3.2%。他提到，來年外圍環境一定有變數，香港首要鞏固國家安全尤其金融安全，並維持低息環境，相信有利營商，同時本港也要積極對接國家「十五五」規劃。他認為，政府需要投資基建及招商引資，穩定資產市場以提振投資者信心，紓解民困方面需要支援零售等受壓行業升級轉型。

他提到，財政司司長已經預告財政狀況方面可能有驚喜，特首述職期間亦向國家主席保證財政有望轉虧為盈，政府近年已在公共財政方面做了大量功夫，尤其凍結公務員編制。不過他強調，公務員工作需要肯定，「既然財政有改善，都唔應該再凍（薪）喇。」

生產力促進局主席、立法會紡織及製衣界議員陳祖恒在同一節目表示，過去一年關稅戰讓全球商家和投資者明白，不能完全依賴美國。他指香港背靠祖國，是美國紐約以外最適宜長遠投資的地方，在多方面都能對接國家「十五五」規劃。他舉例指傳統產業方面，國家生產的產品都已達到國際標準，但產品仍未能國際化，相信香港工商業界，能夠憑經驗協助內地產品走向國際。

相關新聞：
財政預算案2026︱陳茂波：公眾諮詢即將展開 投資者和商界對本港經濟前景持續樂觀

陳茂波：今年股市樓市「價量齊升」 續防範各種「黑天鵝」、「灰犀牛」情況


 

