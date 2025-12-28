陳茂波：今年股市樓市「價量齊升」 續防範各種「黑天鵝」、「灰犀牛」情況

財政司司長陳茂波表示，2025年即將成為過去，回望這一年，克服了不少挑戰。訪港旅客人數增加，整體出口和固定資本投資表現良好，本地消費亦趨穩，估計本港今年經濟增長將加速至3.2%，略高於年初時的預測。即將踏入新的一年。總的來說，出口和投資表現良好，是帶動經濟的主要動力，而股市和樓市「價量齊升」，也鞏固了市場的正向預期。新挑戰在所難免，但也將迎來更大的新機遇。

經濟可望保持良好的勢頭

陳茂波在網誌展望明年，本港經濟可望保持良好的勢頭。市場普遍預期環球經濟即使動力放緩，但仍可維持溫和擴張，而內地以至亞洲整體仍是主要的增長引擎，這些都將繼續為香港經濟提供重要支撐。此外，市場一般預計息率下調，也有利營商及投資氣氛。

將更積極主動對接國家發展戰略

他指，更重要的是，2026年是國家「十五五」規劃開局之年，香港將更積極主動對接國家發展戰略，更融、創科和貿易將是香港三個重要的發展引擎。包括全面提升國際金中心的功能和內涵，持續鞏固提升在金融市場的優勢領域，豐富本港金融市場的多元面向及繼續從三方面助力人民幣國際化的穩慎推進，以及加速建設和拓展國際一流水平的創新科技樞紐，特別是與粵港澳大灣區兄弟城市強強聯手、繼續吸引更多世界級藥企和醫療科研機構落戶香港，並建立「第一層審批」藥械註冊機制，鞏固香港作為區域醫療研發中心的地位。

此外，還有須提升國際貿易中心的功能，香港會繼續發揮好「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色和功能，並成立了「內地企業出海專班」，匯聚公私營機構力量，為「出海」的內地企業提供更全面支援。

陳茂波補充，在更好融入和服務國家發展大局的過程中，自身也必會得到更好的發展，並創造更多優質的就業職位，讓經濟增長和多元化發展的成果更好惠及市民。同時，當局會繼續保持高度警惕，在外圍環境始終充滿變數的情況下，要防範各種「黑天鵝」、「灰犀牛」的情況，統籌好「安全」和「發展」兩大主軸，讓香港在2026年社會和經濟均得以繼續平穩向前發展。