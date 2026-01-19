財政預算案2026｜料股票印花稅大收1000億 羅兵咸永道：財赤縮至僅2億 倡所有免稅額提升10%

政府正就新一份財政預算案進行諮詢。羅兵咸永道提出一系列策略建議，包括繼續就利得稅、薪俸稅及個人入息課稅提供100%稅務寬減，上限維持1500元，但將所有免稅額一律提升10%、將住宅租金及居所貸款利息基本扣稅額由現時10萬元上調至16萬元、申請扣除居所貸款利息的年期由20個課税年度延長至25年，以及將長者住宿照顧開支的稅務扣除擴展到包括在內地產生的費用。

估計本財政年度政府將錄得2億元赤字

羅兵咸永道估計，本財政年度政府將錄得綜合赤字2億元，財政儲備6541億元，相當於約10個月政府開支，年內發債收入預料約1500億元。

羅兵咸永道經濟學家嚴崢指出，本港政府債務佔本地生產總值不足12%，顯著低於其他先進經濟體，同時政府發債完全用於投資基建和項目，考慮到利率環境持續向下，認為發債屬健康及具策略性的舉措。他建議，為了解決近期資本帳目赤字，審慎利用香港較低的政府債務水平發行多元化債券，包括綠債、銀債、基建債及人民幣債券，有利本港債券市場和人民幣國際化發展。

由於2025年全年疲弱的物業交投影響了賣地收入。羅兵咸永道又估算，本財政年度政府賣地收入約130億元，比政府原本預估的210億港元低38%。羅兵咸永道南部私人客戶及家族企業稅務主管合夥人王曉彥認為，賣地收入不如理想與政府推地策略無關，主要仍視乎投標者對樓市前景及利率看法。考慮到美國去年9月恢復減息，如果減息及經濟復甦持續，樓市繼續回穩，預期下年度賣地收入會改善。

利得稅和薪俸稅收入料較預測少5%

另外，利得稅和薪俸稅收入將達到2,820億港元，比原本預測的2,970億港元少5%。受股市暢旺的帶動，印花稅收入有望達到1,000億港元，比預算預估的676億港元高出約48%。

羅兵咸永道中國南部私人客戶及家族企業稅務主管合夥人王曉彥認為，政府應為在職家庭提供支援，包括託兒服務津貼，以及就聘用家庭佣工和看護人的開支提供稅務扣除。他又建議將長者住宿照顧開支的稅務，扣除擴展到包括在中國內地產生的費用。為纾緩市民的財政壓力，政府應就利得稅、薪俸稅及個人入息課稅提供100% 稅務寬減，並設有上限，相信只要利得稅及薪俸稅保持穩定增長，股市維持暢旺，下個財政年度經營及資本帳目會持續改善。

稅務分歧協調服務主管合夥人王健華指出，現時經濟剛復甦，政府表示不會下調股票印花稅屬預期之內，相信待財政整體進一步改善，會考慮在印花稅方面提供優惠。

建議為投資人工智能技術企業提供150%稅務扣除

他們又建議，向黃金交易商、人民幣計價產品及和黃金投資產品的投資者提供稅務優惠，為投資人工智能技術的企業提供150%稅務扣除、從事指定活動並具備充足經濟實質的地區總部提供半稅優惠等，以吸引更多企業來港投資，提升政府財政收入。

在吸引人才方面，他們建議在「新資本投資者入境計劃」下，將可計入投資門檻的住宅物業上限由1000萬元提高至1500萬元，與非住宅物業看齊，同時建議加快賦予合資格家族辦公室的負責人及家屬香港居民身份，簡化簽證申請流程及提供非稅務優惠，例如子女教育津貼及現金獎勵。