財政預算案2026︱吳傑莊倡派夜間消費券「請你食碗雲吞麵」 醫療券改為「銀髮券」可用於去旅行

《財政預算案》下月25日發表，立法會選委界議員吳傑莊提出多項建議，包括推出「夜間電子消費券」振興夜經濟、擴大「長者醫療券」計劃至「銀髮券」、加強支援內地港人團體，以及發放學生科技學習津貼等。他強調，新一份《財政預算案》應着眼於「做大個餅」，積極開拓新的經濟增長點，並在發展經濟的同時，加強對社會各階層市民的支援與資源精準投放，讓發展成果更公平地惠及全社會。

吳傑莊：須審慎運用公帑 不能輕易「派糖」

吳傑莊表示，雖然政府最新財政狀況有所改善，但過去數年面對財赤問題，經濟狀況並不穩固，考慮到北部都會區等大型項目需要持續投入，以及未來數年仍要發債，整體財政承擔龐大。因此，他認為政府必須審慎運用公帑，不能輕易「派糖」。

倡派夜間消費券 業界料創逾2萬個就業機會

吳傑莊建議政府推出「夜間電子消費券」，限制使用時段於晚上9時後，直接刺激晚市消費，助力餐飲、酒吧、戲院等夜間行業經營。他期望，計劃能鼓勵本地市民夜間外出消費，從而支持店舖延長營業時間，即使遊客沒有消費券，也能因市面營業場所增多而受惠。店舖收入增加，便有條件負擔延長營業所衍生的人手等開支。他表示，具體的補貼水平，以及政府所需的資金投入等細節，均需要政府相關部門的精算師進行計算，笑言「睇政府請你食碗雲吞麵，定請你食T骨扒」。

餐飲業界代表陳植漢指，香港夜間市道自疫情後轉趨冷清，晚上9時過後近乎無食肆營業，故他亦建議政府推出「夜間電子消費券」刺激經濟。他表示，該券須於晚上9時後，在本港持牌食肆的實體店舖內使用，不包括外賣平台及網上交易，目的是引導消費流向本地夜間營業的餐飲商戶。他估計，全港約有17,500間食肆能夠受惠於此計劃，並能創造17,500至26,250個夜間就業機會，期望為本地生產總值帶來百分之0.4至0.6的增長。

建議醫療券升級為「銀髮券」 擴使用範圍至旅遊等

吳傑莊倡議擴大現行「長者醫療券」計劃，升級為覆蓋範圍更廣的「銀髮券」。他指不少基層長者仍十分「精靈」，「行得、走得、食得」，但現行醫療券制度主要針對疾病治療，未能全面照顧長者心理健康需求。他認為，醫療的根本目的在於促進健康，與其在患病後治療，不如加強預防；心理健康若能提升，長者生活得更開心，或能增強身體抵抗力，降低患病風險。因此，他建議將醫療券的使用範圍，擴展至支持長者參與短期旅行等活動。

基層長者代表黃雪珠支持有關建議。她感謝政府過往推行的醫療券有效協助長者管理健康，但指部分身體健康的長者未能充分利用該券。她期望政府能將計劃改為「銀髮券」，讓長者能將其用於旅遊等方面，真正提升銀髮生活品質。

為支援內地港人，吳傑莊建議加強對內地港人團體的扶持，包括提供直接補貼資助，讓他們更有效地支持香港融入及服務國家發展大局，在粵港澳大灣區及「一帶一路」建設中發揮愛國愛港力量。內地港人社團代表蕭惠君表示，在內地生活工作的港人為數眾多，估計實際數字超過50萬人，相關服務需求有增無減。她期望政府能撥備更多資源，支持這些團體持續發展，更好地聯繫和支援內地港人社群。

吳傑莊亦提議向全港中、小學生發放「創新科技學習津貼」，專項鼓勵學生學習與應用數字科技及人工智能。為拓展青年發展空間，他建議擴展粵港澳大灣區青年就業、創業和體驗計劃，將適用範圍延伸至內地重點發展區域，為香港青年提供更廣闊的就業與事業前景。

記者、攝影：郭文卓