財政預算案2026｜公務員加薪？陳茂波指影響廣泛：先按機制檢視 莊豪鋒質疑中產稅款增但無得益

《財政預算案》2月25日發表，財政司司長陳茂波今（16日）到立法會簡報香港整體經濟最新狀況，以及就26/27年度預算案作諮詢。陳茂波表示，去年在地緣政治格局的壓力下，香港經濟仍取得約3.2%的增長，預計今年經營帳戶將錄得盈餘。他對今年經濟展望審慎樂觀，但相信地緣政治外圍風險只會加劇，資本市場難免大幅波動，影響資金流向。他強調要審慎，尤其注重金融安全，防範黑天鵝、灰犀牛事件發生。

至於公務員薪酬，陳茂波指，政府會按機制進行檢視，指公務員薪酬調整不僅影響公務員團隊，亦牽動廣大非政府機構、資助機構，以至私人市場的薪酬調整參考，當局會謹慎處理，目前先按機制完成薪酬趨勢調查，再作進一步考量。

消費增長較弱但近月已見改善

陳茂波指，消費雖有輕微增長，但整體而言是「三頭馬車」中增長較為緩慢的一環，近月已見明顯改善。去年的經濟環境下，失業率曾升至3.9%，隨後回落至3.8%，目前大致在此水平徘徊。失業率較高的範疇主要為建造、餐飲及零售業，目前樓市已相對穩定，私人發展商的動工及申請動工地盤數目均有所增加，建造業的就業情況預計稍後將有所緩解。

零售方面，陳茂波表示，今年私人消費增長較弱，主因是北上消費、港元匯率勢強，以及旅客與市民消費模式的轉變，令零售及餐飲業承受一定壓力。但近月情況亦見改善，以零售為例，去年8月至11月均錄得正增長，尤其9月後，每月按年增幅約介乎6%至7%。餐飲業復甦較零售業慢，但根據數字，去年7、8月已有輕微增長，近月表現亦大致回穩。

對接國家「十五五」規劃屬今年目標

陳茂波表示，展望2026年，持「審慎樂觀」的態度。今年的工作重點之一，是穩步推進經濟發展，並對接國家的「十五五」規劃。香港作為國際綠色金融中心，具備充分條件對接國家龐大的綠色轉型資金需求，有望發展成世界領先的綠色金融中心。同時，規劃亦鼓勵雙向高質量開放，預期將有更多內地企業出海佈局產業鏈與供應鏈。在此過程中，香港可邀請這些企業在港設立公司，並聯同本港的專業服務與商界「拼船出海」。

推動人工智能核心產業及助力企業與個人轉型

創科發展，尤其是人工智能，將定義每個經濟體的核心競爭力，也是未來競爭最激烈的領域。政府將大力推動人工智能發展，主要從兩方向著手，一是推動人工智能成為核心產業；二是利用人工智能助力企業與個人升級轉型。

政府將從六方面賦能人工智能發展，包括算力、數據、算法、應用場景、人才與資金。其中在應用場景方面，將與粵港澳大灣區內兄弟城市，如深圳，加強聯動發展，實現優勢互補、協同推進。結合香港國際金融中心的優勢、創科基礎與研究成果轉化能力，以及深圳全面的工業基礎與產業鏈，香港完全有能力發展出可媲美美國三藩市灣區與紐約灣區的實力，為國家發展作出貢獻。

周小松關注公務員薪酬調整

勞聯周小松關注公務員年度薪酬調整，指過去6個年度中，公務員僅3次獲調薪，其中兩次調整幅度低於薪酬趨勢調查水平，僅一年按正常機制調整。長期累積下來，公務員薪酬調整幅度跑輸通脹，與整體工資增長率相比亦顯著落後，甚至可能進一步拉大與私人市場的差距，擔心情況可能加劇公務員流失，影響公共服務質素。他詢問在經濟消費向好、公共財政有望改善的背景下，會否考慮作出合理的公務員薪酬調整。

陳茂波：先按機制完成薪酬趨勢調查

陳茂波回應指，現行機制已考慮私人市場薪酬調查、財政狀況、經濟前景等因素，政府會按機制進行檢視。公務員薪酬調整不僅影響公務員團隊，亦牽動廣大非政府機構、資助機構，以至私人市場的薪酬調整參考，當局會謹慎處理，目前先按機制完成薪酬趨勢調查，再作進一步考量。

自由黨李鎮強關注會否鼓勵更多機構舉辦類似墟市，如參考零售業的「開倉特賣日」模式，集中推廣海味、電器、小型家電等具香港特色的商品。他亦關注政府會否考慮推出新措施，如鼓勵公共交通營辦商推出晚間乘車月票或優惠車票、戲院提供夜場特惠票，或推動商場食肆在周末晚間設限時折扣，甚至可邀請明星或歌星舉辦快閃活動，帶動啟德或其他商圈的人流。

陳茂波表示，政府不僅關注現有大型項目，更思考如何將這些活動形式擴散至不同社區。各區亦能根據自身特色設計活動，如深水埗區有不少特色，突出本地魅力以吸引訪客、帶動區內經濟。若需資源配合，政府樂意積極考慮，並期望區議會及各界提供寶貴意見，共同設計更貼近市民需要的方案。

他續指，晚餐後的消遣及消費確實需要官、商、民協作。議員提出的交通優惠、夜場票務、商場折扣等建議，均值得深入探討。政府正積極結合香港與大灣區優勢，透過聯動酒店、餐飲等行業推出套票優惠，如演唱會連住宿套餐，鼓勵旅客延長留港時間、增加消費。未來會繼續與商界及市民合力推動相關工作。

房地產市場雖趨穩 惟地價收入仍處較低水平

陳茂波稱，今年預計經營帳戶將錄得盈餘，但特區政府的帳目主要分為兩大部分，經營帳戶與資本帳戶。經營帳戶類似個人每月收支，力求平衡並爭取盈餘，以積累儲備用於防範風險及投資未來。至於資本帳戶，涉及大型基建投入，如北都發展、交通基建、土地平整工程等，都需要資金支持。

他續指，資本帳戶的資金主要來自地價收入。目前房地產市場雖趨穩，但地價收入相比過往仍處於較低水平，預計未來2至3年地價收入難以完全支持基建開支。政府已將每年基建投入由約900億提升至約1,200億元，期間存在資金缺口，因此需要透過發債吸引市場資金，投資未來建設。

莊豪鋒關注中產無得益 陳茂波：否定政府努力不公允

實政圓桌莊豪鋒關注，繳納的稅款究竟有多少用於夾心階層或「窮中產」身上，「睇住自己層樓跌，差餉就越交越多，市民心中唔係好舒服」。他又指發債比率過於保守，應將資金用於投資未來，尤其是北都發展，希望應盡快推動「洪水橋經小欖至欣澳」及「屯門沿岸經小欖至欣澳」兩條鐵路線。隨北都發展，新界西北將容納逾百萬人口，若不及早投資基建，將來必會後悔。

陳茂波回應指，交通基建、醫療保障、教育資源等，都是政府運用稅收為市民提供的生活所需與保障，難以認同繳稅後毫無得益的說法。他深有體會中產生活壓力大，但否定特區政府在這方面的努力並不公允。

至於發債，陳茂波表示，特區財政一向穩健，確有空間透過發債支持基建投資，惟去年預算案討論發債時，社會上出現各種質疑聲音，甚至形容為「借債度日」。若政府採納建議，為香港長遠發展適度發債投資基建，他希望議員能協助解說，共同講好香港故事。他坦言，除了國際認可，政府更希望在本港得到各位代議士、議員及各界領袖的支持。

記者：曹露尹

攝影：葉偉豪