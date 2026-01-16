財政預算案2026｜工聯會倡放寬強積金用於置業 退休後透過逆按揭「以樓養老」

《財政預算案》2月25日發表，財政司司長陳茂波今（16日）到立法會簡報香港整體經濟最新狀況，以及就26/27年度預算案作諮詢。選委界議員黃國關注政府會否考慮放寬強積金用於置業，認為物業日後可以「逆按揭」轉化為收入。

透過逆按揭方式達至「以樓養老」

黃國表示，現時已有15萬人的強積金累計結餘超過100萬元，其中約2萬人為40歲以下。他指數年前樓市較為熾熱，若容許以強積金作置業，可能會進一步刺激樓價，但現時樓價已有調整且相對穩妥，認為政府可考慮放寬。他強調，購買物業本身也是一種長遠投資，市民退休後可透過「逆按揭」方式，將物業價值轉化為穩定退休收入，達至「以樓養老」的效果。

財政司司長陳茂波表示，強積金的初衷是作為打工仔的退休保障，此前思路是提前提取作其他用途，可能會削弱保障。不過，他認同以強積金用於置業，退休後透過「逆按揭」將物業轉化為穩定收入，同樣可成為一種退休保障方式，政府會作考慮。

