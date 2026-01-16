財政預算案2026｜陳茂波：不會下調股票印花稅 推動北都或需發長債

《財政預算案》將於2月25日發表，財政司司長陳茂波今（16日）到立法會簡報香港整體經濟最新狀況，及26/27年度財政預算案諮詢。金融服務界議員李惟宏關注，政府會否設立機制檢討股票印花稅。陳茂波回應指，印花稅為政府重要收入來源，本財政年度股票印花稅增加，而物業印花稅則因市況不穩大幅減少。他表示，調整印花稅需平衡公共財政與公眾利益，並考慮香港與其他地區的競爭力，避免生意流失。

股票印花稅不再下調

陳茂波重申，除非外圍環境削弱本港競爭力，否則不會再下調股票印花稅。他引述研究指，現行印花稅水平在成交量和競爭力方面均屬合適。至於房地產基金及交易所買賣基金等新領域，政府會採取較寬鬆態度，但堅守「應收則收」底線，並會顧及市民感受。

發放短期債券可節省利息

陳茂波又指，政府決定發債規模及時間時，會考慮發債成本、資金與項目現金流的配對，以及債市發展。他解釋，政府通常發行3、5、7年的較短期債券，因發債成本較低；香港借貸比率低、信貸良好，發較短期債券可節省利息開支。

他強調，發債需配合項目現金流需要，推動北都發展前期需投入資金、平整土地及建設基建，吸引企業落地、產業發展，匯聚上中下游公司；稅收與回報則集中在後期，因此可能需要發行較長期債券，這是有道理和原因。

陳茂波：國際金融中心不能只依賴股市

陳茂波提到，香港作為國際金融中心需豐富債市內涵，不能只依賴股市，指出發展債市有助銀行配置長期資金，但要有回報，政府債券更是首選。發行短中長期的債券可形成孳息曲線，對保險公司及企業發債有參考作用。未來政府將按市場需要，調整發債規模及年期。

記者：曹露尹

