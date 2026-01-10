財政預算案2026｜受惠印花稅收入 經營帳目可提早恢復盈餘 陳茂波：綜合帳目仍有赤字壓力

新一份財政預算案已於去年12月17日展開諮詢，預計將在下月下旬發表。財政司司長陳茂波及香港浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才今日（10日）出席電台節目，與市民直接交流意見 ，集思廣益。現場有98名觀眾出席，包括地區人士、長者及青年等。陳茂波表示，政府透過「加強版財政整合計劃」，以節流為主、開源為輔，致力控制公共開支增長速度，目標盡快令經營帳戶恢復盈餘。受惠於金融市場表現帶動稅收增加，本財政年度經營帳目有望錄得盈餘，將是過去數年赤字後首次重返盈餘，但同時亦需進行多項基建工程，導致綜合賬目面臨一定的赤字壓力。

總體經濟穩中有序 消費市道逐漸回穩

陳茂波早前預告本財政年度政府經營帳目有信心恢復盈餘。他表示，香港經濟在複雜的外圍環境下仍保持穩定增長，持續多元的經濟發展是必須的，總體經濟穩中有序，去年經濟發展有3.2%，出口表現強勁，訪港旅客數量顯著上升，消費市道逐漸回穩，金融市場表現亮麗，但經濟有不平均的情況。政府會把握好「十五五」規劃，提升發展質量，令市民有更好的發展機會，至於人工智能亦十分重要。

陳茂波表示，香港正積極推進經濟多元及高質量轉型，以應對社會發展過程中的各種需求。儘管外圍環境存在關稅戰及地緣政治等挑戰，但國家的整體發展仍是香港最重要的機遇。

陳茂波：香港積極擁抱人工智能發展 歡迎提相關建議

此外，零售、餐飲等行業經歷壓力後近期趨於平穩，整體投資增加，金融市場表現亮眼。市民實質收入有所提升，失業率保持穩定。未來財政預算案希望做到質的提升 以及量的增加。

陳茂波特別提到，人工智能已成為定義地區競爭力、影響人民生活與工作的重要力量。香港將積極擁抱人工智能發展，並歡迎社會各界就此提出建議，共同推動在AI時代中的進步。

麥萃才表示，大約有3.8萬人失業，主要受經濟轉型或消費模式改變，部分初級職位亦被人工智能取代，部分市民未能在經濟成長中獲益。

市民倡公開參與投標公司報價等詳細信息

市民吳先生認為香港過去曾有不少創新舉措被其他地區「抄橋」，如新加坡學習香港的居屋政策，廣東、深圳也曾參考香港的廠房建設與貿易模式。

他特別提到，新加坡政府的招標平台以及深圳市政府採購網站均公開詳細的招標信息，包括各投標公司的報價，有利於公眾監督市場競爭。相比之下，香港政府物流服務署網站僅公布招標結果，未提供落標公司的報價信息，公眾難以評估招標過程的競爭性。他建議香港參考這些地區的做法，提升政府採購的透明度。

市民關注中小企業發展負擔

市民張先生則關注中小企業的發展負擔。他表示，新加坡對年營業額低於1000萬坡元的公司豁免審計要求，而香港許多中小型企業即便結構簡單、股東單一，每年仍需投入大量資源進行審計，相關行政成本甚至可能高於應納稅額。他建議政府研究對營業額較低的公司豁免審計，以減輕企業負擔，提升營商便利度。

從事綠色行業的市民表示，去年財政預算案中提到推動綠色科技產業，但業界正面臨標準不一的瓶頸。建議政府除了推廣綠色產業，更應主動推動與大灣區產業的融合，讓香港發揮橋樑角色。

市民建議在北都與科學園間辦戶外創科展

另一位市民孔先生建議，香港可考慮推出與黃金掛鉤的穩定幣，因黃金在歷史上長期被視為真正的價值穩定資產，尤其在當前經濟環境下更具意義。

其次，他認為香港的創科能力不差，擁有科學園等高質素設施，但缺乏讓公眾親身接觸的場景。他建議在北部都會區與科學園之間，多舉辦露天或戶外展覽，展示機器人、無人機等科技應用，讓市民及外地訪客更直觀感受到香港的創科活力。

陳茂波：香港金融優勢引外羨 制度借鏡各地持續優化

陳茂波表示，香港與新加坡同為亞洲國際城市，雙方官員及民間團體一直保持密切交流，互相借鏡學習。他強調，香港無需妄自菲薄，在金融市場發展等方面具備優勢，甚至引起外地「流口水」；同時，香港也以開放態度參考各地優秀做法，包括新加坡在某些方面的成就。

關於政府投標制度，陳茂波表示，特區政府沿用國際做法，標書內容經多方面考慮，並強調公開透明。他舉例土地招標中，即使出現未列價錢等情況，政府仍會公開中標結果及價格，以維持市場判斷不受干擾。

針對審計制度，陳茂波指出，香港私人公司目前無需公開財務報表，與國外部分地區要求有限公司公開報表的做法略有不同。他表示，相關制度值得進一步研究。

本港非常重視綠色行業

陳茂波表示，綠色行業為世界三大發展趨勢之一，本港非常重視相關發展。目前金融界已有從業員培訓課程，未來可加強向公眾推廣，提升社會對綠色經濟的認識。他亦提到，香港在一國兩制下扮演「超級聯繫人」角色，既銜接國際標準，亦具內地優勢，尤其在創新科技與綠色領域如光伏產業等方面，內地已有領先成果，香港可從中發揮橋樑作用。

今年財政預算案的其中一項焦點，將會是公務員加薪的問題。去年因應政府財赤凍薪，有政界人士認為連續兩年凍薪將影響前線公務員的士氣，建議解凍。

市民馮女士關注財赤下人口老化問題，如何在不影響財政下增加長者福利，「但係千祈唔好話趕晒上去大灣區咁就算數」。

全社會關心學童、年青人心理和精神健康

教育心理學導員俞太指出現時本港中小學，每位教育心理學家約服務4至6間中小學，但每周只能前往一次。強調不少學校都接收了SEN學生或有特殊教育需要的學生，學校對心理學家需求非常多，不希望因財赤等各方面問題，導致相關職位失業。陳茂波表示在學期間的學童，在不同環境、不同時間之下的幫助與支援是重要的，至於可否再加大資源及增加支援力度，他表示會商量調整教育局政策內資源分配的優先次序，強調全社會都關心學童、年青人的心理和精神健康，「大家一起合力」。

商業評估師黃女士認為本港需發展商業評估監管，認為香港作為老牌國際金融中心至今仍未做到專業評估監管，詢問有否更好方法發展本港監管。陳茂波指，香港評估工作由數個專業進行，除評估師外，亦包括測量師、會計師，強調香港專業服務監管是自我監管，有其過程。續指在原有的自我監管基礎上，增加了公眾監督的元素，以提升透明度和問責性。

需審慎研究獨立機構統一管理商業評估行業

至於是否需要由政府成立一個獨立的機構來統一管理商業評估相關行業，陳茂波認為需審慎研究，以避免出現「架床疊屋」、架構臃腫的問題。強調如各專業的評估標準不完全一致，或會導致不公平的競爭狀況。

對全面推廣虛擬貨幣予市民投資抱持疑慮

吳生關注虛擬貨幣及人工智能就業機會。陳茂波指出，虛擬貨幣是金融創新的一部分，香港作為國際金融中心，理應擁抱金融創新。然而，虛擬貨幣所依賴的區塊鏈技術，其保密性可能容易帶來多重風險，包括對投資者保障不足、影響反洗黑錢，甚至對金融穩定構成威脅。

在是否擁抱虛擬貨幣上，陳茂波強調，盡管虛擬貨幣代表未來發展方向，但政府必須謹慎處理，將其納入適當的監管框架。他對全面推廣虛擬貨幣予市民投資抱持疑慮，並認為社會應加強相關的宣傳教育，提升市民對虛擬貨幣的認識，使其具備基礎知識，以判斷各類推銷產品的價值。

廖先生關注財政預選案會否聚焦變革創新和科技，如大量採購產品，令資訊科技的公司或產品渡過成長期，以及渡過產品的不穩定期。陳茂波指出，香港的初創生態蓬勃，現有超過4,000間初創企業，其中近3成由海外人士創立。他強調，政府採購本地初創產品，對企業而言是一種重要的「加持」，有助其產品獲得市場認可。他舉例指，政府曾帶同使用其產品的本地企業到中東推廣，當地對香港政府採用的產品反應積極。

政府對醫療承擔維持不變 甚至只會增加

市民王先生關注長者醫療，陳茂波指出，政府目前承擔公營醫療系統中高達98%的開支，他認為政府作出超過九成的承擔是良好且應有的做法。然而，面對香港人口持續老化以及醫療費用不斷攀升的挑戰，政府必須尋求策略，確保醫療服務既能持續提升，照顧到有需要的人士，又能維持其可持續性。

陳茂波指出，政府對醫療的承擔將維持不變，甚至只會增加。其次，改革倡議「能者共付」，即經濟能力較佳的市民在使用公共醫療服務時，可考慮分擔更多費用，以確保資源能夠持續運用。第三，改革方案將「有加有減」，特別是加強對貧困、急症、重症及危疾患者的保障，同時減少醫療資源的浪費。他解釋，急症室的改革目標並非節省開支，而是避免濫用或浪費資源。

陳茂波強調，即使推行改革，特區政府仍會提供9成以上的資助，資助將會逐步實施，而非一步到位，以確保社會能夠承受。他呼籲社會各界攜手同心，共同應對人口高齡化帶來的挑戰，確保醫療服務等各項公共服務能夠持續提供適當的照顧。

在節目第二環節上，聚焦公共財政及社會民生方面意見。

市民冀為70歲或以上長者提供免費乘車

市民林先生表示，「兩元乘車優惠」原先適用於60歲或以上長者，但自2024年8月起改為車費10元以上僅享兩折優惠。他對此表示不解，並提到許多國家及鄰近地區均實行長者免費乘車政策，建議政府考慮在未來的財政預算案中，為70歲或以上長者提供免費乘車待遇，至少應在今年內落實相關安排。

政府將從多方面整體評估「兩元乘車計劃」

陳茂波表示，「兩元乘車計劃」一直備受公眾關注，為確保計劃於人口高齡化趨勢下得以持續，針對70歲以上長者免費乘車的建議，政府回應將從多方面整體評估，兼顧社會資源與長者福利。

學生羅先生表示，關注本地人才流失的風險，詢問陳茂波用於人才引進計劃的具體金額，以及2026至2030年間預計引進多少優才。同時，他亦關心本地大學畢業生留港就業的比例，並建議政府增撥資源，設立畢業生創業基金及專業人才補貼，以提升本地人才的競爭力。

陳茂波：當局已重點聚焦於創新科技及金融 吸引相關專才來港

人才引進方面，陳茂波指出無需額外撥款，而是透過既有入境計劃放寬條件，吸引對本港經濟社會發展有貢獻的專業人士。過去幾年，當局已重點聚焦於創新科技及金融等關鍵範疇，吸引相關專才來港。

為支持學生就業及創業，政府已向大學增撥資源，鼓勵師生將科研成果轉化為實際應用。除大學外，科學園、數碼港等創科基地亦歡迎不同階段的創新企業進駐，進一步推動本地創科生態發展。

去年大埔宏福苑五級大火，引起社會高度關注。莊先生關注樓宇更新大行動的進度，他表示，即使自己未直接受災，但對工程期間的施工安全及進度感到憂慮，希望政府能正視並改善相關問題。

市民呼籲政府關注中產長者階層需要

市民歐先生則指出許多居住私樓的長者雖有積蓄，卻因超出豁免門檻而無法享受政府福利。面對高昂的管理費、差餉及地稅，醫療開支亦大幅上升，長期病患更需頻繁就醫，經濟壓力沉重。他呼籲政府在財政預算中關注此階層的需要，並提到兩元乘車優惠等措施對長者的重要性。

陳茂波：本財政年度有望錄得盈餘

陳茂波表示，政府透過「加強版財政整合計劃」，以節流為主、開源為輔，致力控制公共開支增長速度，目標盡快令經營帳戶恢復盈餘。受惠於金融市場表現帶動稅收增加，本財政年度經營帳目有望錄得盈餘，將是過去數年赤字後首次重返盈餘。但同時亦需進行多項基建工程，導致綜合賬目面臨一定的赤字壓力。

陳茂波強調，在整合過程中，民生開支如醫療、社福、教育等並未減少，今年相關經常開支佔比仍達59%。面對人口高齡化挑戰，政府將採取精準措施應對，秉持「能者共付」原則，同時確保一般市民生活需要獲得適當照顧。

有市民表示，過去地區工作多以基層及長者服務為主，建議新一年應加強對「向上流動青年」及少數族裔的資源投放，促進社會整體發展。

黃先生指出香港生育率持續偏低，雖然現行有新生嬰兒獎勵金政策，但該措施即將屆滿。他詢問政府會否推出新政策鼓勵生育，以應對人口結構挑戰。

蘇先生建議政府支援中小企業在特定產業區發展，加強城市基礎建設，提出能否設立類似體育園區的產業園。

陳茂波：按樓宇風險高低有序推進維修及招標工作

陳茂波表示，政府正按樓宇風險高低有序推進維修及招標工作，並強調過程中會盡量簡化程序，以免對市民造成不便。同時，局方亦會積極支援業主，確保招標工作順利進行。

針對少數族裔及青少年支援，陳茂波表示，將加強相關服務，協助少數族裔更好地融入社會，並為青年提供創業培訓及地區發展計劃。

旅遊發展方面，陳茂波提到香港各區均具特色，包括自然風貌與歷史文化，未來將推動「區區有重點」的旅遊項目，並投放資源吸引旅客留港消費，帶動地區經濟。

為鼓勵生育，2023年《施政報告》提出新生嬰兒獎勵金計劃，問及會否推出新政策鼓勵生育陳茂波表示，陳茂波表示已聆聽意見並「希望大家生多啲。」

歐先生關注長者擔憂生活成本增加。陳茂波表示政府清晰了解市民的關注，並會盡力在能力範圍內提供支援。他亦提到，香港商戶可考慮與內地合作，如將部分生產或業務轉移至海南，以利用當地政策便利進入內地市場，這方面將與業界共同探討。

長者關注寬免自住物業差餉 陳茂波：「我哋盡力啦」

長者陳先生關注政府會否減免自住物業的差餉。陳茂波表示，聽到相關聲音，指過去數年在差餉上都有寬免，強調「我哋盡力啦」。

朱先生關注個人自願醫保及家居保等保險產品的稅務優惠問題。陳茂波回應指，政府在不同政策範疇已設有保險費減稅優惠，旨在鼓勵市民透過保險進行儲蓄及風險管理，並表示會研究朱先生提出的建議，探討其可行性。

盧女士則詢問政府會否放寬護老者津貼計劃的條件。陳茂波強調，政府鼓勵居家安老，「每個人都希望老人家，自己能照顧，儘量避免要他入老人院」。他表示已聽到盧女士的意見，將會與勞工及福利局研究放寬津貼條件的可行性，但同時指出需平衡資源考慮。

歐女士希望政府可以善用資源，關注中小企業復甦及留意中產需要。陳茂波回應指，香港約有四成半勞動人口於中小企工作，政府在疫情期間已推出多項措施，包括由政府擔保的融資計劃，以支援中小企。對於中產階層的支援，陳茂波表示政府樂意考慮，但強調資源始終有限。他指出，透過完善基礎建設及推動經濟發展，可讓社會各階層廣泛受惠。

陳茂波承認，香港正處於經濟轉型階段，部分行業或未能即時感受到經濟好轉。他以零售和餐飲業為例，指出過去數月數字顯示行業正穩步緩慢上升。政府將全力以赴，透過舉辦更多盛事活動，吸引更多內地及國際旅客訪港。他提及今年國際旅客增加百分之十六，內地旅客增加百分之十，期望透過吸引旅客留港消費及參與活動，進一步帶動本港經濟發展。

新來港人士李小姐詢問，財政司如何與房屋政策配合，以增加供應並確保本地市民及新來港人才的居住需求。陳茂波表示，在住屋需求方面，政府將做好基層保障，例如增加房屋供應。房屋局局長已列出目標，將努力縮短公屋輪候時間。同時，政府亦會資助出售房屋、居屋及其他階梯房屋。陳茂波指出，由於需要土地儲備配合，實質房屋供應預計將於未來約兩年後陸續增加。

發放醫療券及消費券 需平衡公共資源運用

陳茂波表示，醫療券及消費券的發放，均需平衡公共資源的運用。他指出，儘管香港經濟正在改善，特區政府的經營賬戶預計會錄得盈餘，但同時亦需進行多項基建工程，導致綜合賬戶面臨一定的赤字壓力。

陳茂波進一步解釋，政府需要發行部分債券以籌集資金投資基建項目。因此，在整體財政狀況上，政府必須綜合考慮各方面因素。他亦提到，對於醫療券是否應「一刀切」處理的問題，有退休長者反映不應設立過多行政關卡。

陳茂波認同，雖然長者退休後可能擁有少量積蓄，但他們在過去幾十年來對香港社會貢獻良多。因此，若像醫療券般設立過多區分關卡，未必是最理想的做法。他強調，政府在制定相關政策時，會從多方面考慮，希望能盡可能兼顧到更多市民的需求。

陳茂波 總結 ： 地緣政治風險甚高 政府要留「子彈」

陳茂波總結時表示，政府會繼續全力以赴，持續推動香港經濟多元發展，為市民創造更多優質的就業機會。他強調，透過經濟發展，政府將獲得更充裕的資源，以提升各項公共服務。

陳茂波指出，儘管資源有限，且不同市民有不同需要，政府仍需總體兼顧，希望市民諒解。他特別提到，現時地緣政治風險甚高，政府要留「子彈」，以應對潛在的衝擊與攻擊，確保香港能夠穩健發展，「能夠撐得住，將它打退」。因此，政府在推動發展的同時，亦需兼顧安全，做好統籌工作。

陳茂波表示對香港及市民充滿信心，並呼籲共同努力。他亦歡迎市民透過電郵或書信等渠道，向政府提供意見，強調所有意見均會仔細考慮。

記者：黃子龍 李健威

攝影：陳浩元