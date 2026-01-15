財政預算案2026｜ACCA提15建議 倡薪俸稅退稅上限至1萬元 料25/26綜合盈餘達41億

特許公認會計師公會（ACCA）香港分會就2026/27年度財政預算案提出15項建議，重點關注加速北都建設、加強香港作為內地企業「出海」平台、加快香港創科發展三大領域，同時兼顧民生和緊守財政紀律，並預測2025/26年度綜合盈餘將達41億港元。

倡推家庭傭工費用稅務扣減上限3萬元

ACCA亦關注民生福祉，建議提高薪俸稅的一次性稅務寬減額度上限至1萬港元；推出家庭傭工費用稅務扣減，上限為3萬港元；將自願醫保計劃下的私營醫療保險扣稅上限提高至1.6萬港元。另外，積極與娛樂產業及體育館加強合作，發展「演唱會經濟」，將世界級表演轉化為推動旅遊業及經濟活力的長遠支柱。

倡推激勵政策加速北都建設

ACCA建議推出激勵政策加速北都建設，引入三項有利於現金流量的稅務虧損處理政策，如集團虧損抵免、虧損結轉抵免、初創企業虧損兌現。ACCA亦建議引入合資格可退還稅收抵免，以現金激勵及吸引符合北都策略願景的高價值、實質經濟項目。

優化稅務框架鞏固「出海」平台領先地位

ACCA認為，可透過優化稅務框架，鞏固本港作為內地企業「出海」平台的領先地位，建議推出具競爭力的獎勵方案，包括優惠稅率和針對非雙邊協定管轄區的單邊稅收抵免制度，吸引跨國公司設立區域總部和服務中心，降低跨境營運的雙重徵收壁壘；亦建議明確應用「提供信貸」測試方法作為確定投資控股公司利息收入來源的關鍵原則等。

擴大進階知識產權融資試點規模

創科發展方面，ACCA建議透過稅收政策，釋放更大的創新潛力，並深化與粵港澳大灣區的融合，配合商業研發速度。同時提出擴大進階知識產權融資試點規模，資助進階知識產權和技術轉移服務等建議。

料財政盈餘達41億 政府轉虧為盈時間提早約3年

ACCA香港分會會長鄭傑燊表示，若根據41億港元盈餘的估算，財政儲備將維持大約在6,584億港元，與去年水平相若，較原預測轉虧為盈的時間提早約3年。

至於為何預測有盈餘，鄭傑燊解釋指，根據政府25/26財政年度首8個月的數據，收入已達3,718億元，若以全年原預算收入6,594億元計算，相當於已完成約56%。對比過往同期表現，收入通常佔全年約43%，今年已提前達到較高水平，而經營收入的高峰期通常集中在最後4個月，預計到3月時，收入相對高於預期。

開支控制方面，8個月的開支為4,966億元，相對全年預算開支8,222億元，執行率約60%。對照過往同期開支約為63%，大約只有幾個百分點的落差。收入增長加上開支控制，令原本8個月綜合帳目預計錄得的180億元虧損，轉為約40億元盈餘。

記者、攝影：曹露尹

